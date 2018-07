Tour de France | Martin | ' Cadute causate dagli antidolorifici’

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 12^ tappa - arrivo all’Alpe d’Huez : Terza tappa alpina al Tour de France [VIDEO] nella giornata di giovedì 19 luglio 2018. In programma alla Grande Boucle ci sara' la frazione da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs all’Alpe d’Huez, con un percorso di 175,5 Km. I corridori dovranno affrontare 3 GPM Hors Catégorie, oltre ad una salita di 2ª categoria particolarmente impegnativa. Le fatiche si faranno sentire e qualcuno potrebbe pagare a caro prezzo una crisi o semplicemente la stanchezza ...

Tour de France 2018 - undicesima tappa Albertville-La Rosière Espace San Bernardo : imboscate dietro l’angolo sulle Alpi : Oggi si svolgerà un altro grande tappone Alpino al Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, presenta un percorso duro con quattro salite in successione che potranno davvero far esplodere la corsa e ribaltare la classifica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti dell’undicesima tappa del Tour de France. Percorso La prima parte è l’unica facile, con un tratto in ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (18 luglio) : Albertville-La Rosière Espace San Bernardo. Orario - altimetria e come vederla in tv : Nella giornata di oggi (mercoledì 18 luglio) si disputa l’undicesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Tappone alpino breve ma molto insidioso: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il Col du Pré (12,6km al 7,7%); subito dopo il Cormet de Roseland di seconda categoria (5,7km ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali risponde presente in salita. Sempre attento - lo Squalo per ora temporeggia : “Dopo nove giorni sono dove volevo essere. Non ci sono state salite importanti, contava soprattutto non perdere terreno. E sono contento anche della squadra” queste le parole di Vincenzo Nibali ieri, durante il primo giorno di riposo al Tour de France 2018. La situazione non è cambiata neanche alla ripresa della corsa, con la decima frazione, la prima sulle Alpi, che non ha scombussolato la classifica generale. I 158 chilometri da ...

Tour de France 2018 - classifica generale ben definita. La mina vagante Thomas - Landa e Nibali ben posizionati. Uran alza bandiera bianca : Dopo le prime dieci tappe la classifica generale del Tour de France 2018 si è ben definita. Il primo tappone alpino non ha portato particolari stravolgimenti, ma ha consolidato le posizioni dei favoriti, evidenziando anche qualche difficoltà di alcuni uomini di classifica. Andiamo quindi ad analizzare l’attuale classifica generale della Grande Boucle. Oggi Greg Van Avermaet con una grande azione all’attacco ha mantenuto la maglia gialla, ma è ...

Tour de France 2018 - le pagelle della decima tappa : show di Julian Alaphilippe - i big si guardano : decima tappa per il Tour de France 2018: non c’è lo spettacolo attesissimo in vetta a Le Grand Bornard, nella prima vera frazione di montagna della Grande Boucle. Il gruppo si guarda e lascia andare la fuga: a trionfare è Julian Alaphilippe. Andiamo a rivivere la corsa odierna con le pagelle dei protagonisti. Julian Alaphilippe, voto 9: uscito di classifica dopo una frazione sul pavé da dimenticare, il transalpino è andato a caccia di un ...

Tour de France 2018 - classifica e risultati dopo la tappa di oggi : La tappa 10 del Tour de France 2018, la prima frazione alpina, vede il trionfo di Julian Alaphilippe, prima protagonista della maxi fuga di giornata e poi eroico con una lunga cavalcata fino al traguardo che gli frutta anche la maglia a pois. --L'altro vincitore di oggi è Greg Van Avermaet, che mantiene il simbolo del primato e addirittura guadagna sui rivali della classifica generale, che arrivano a Le Grand Bornand tutti insieme fatta ...

Tour de France - prima tappa alpina al francese Julian Alaphilippe : Roma, 17 lug., askanews, - Il Francese Julian Alaphilippe ha vinto la decima tappa del Tour de France, la Annecy-Le Grand Bornand, di 158,5 chilometri. Una impresa quella del corridore della Quick ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Julian Alaphilippe in maglia a pois - Pierre LaTour il miglior giovane : Cambiano le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della decima tappa. Julian Alaphilippe oltre ad una spettacolare vittoria va anche ad indossare la maglia a pois, grazie ai tanti punti accumulati sui GPM odierni. Un altro Francese sale sul podio, Pierre LaTour, che balza al comando della classifica dei giovani e veste la maglia bianca. Giornata positiva anche per Peter Sagan che conquista altri 20 punti e rafforza la sua maglia ...

Tour de France 2018 - Julian Alaphilippe : “Non ci avrei mai sperato di vincere così. Ero deluso dal Mur-de-Bretagne” : Sesto successo stagionale per il Francese Julian Alaphilippe, il primo sulle strade della Grande Boucle. Lo scalatore della Quick-Step Floors conquista la decima tappa del Tour de France 2018, mandando in porto la fuga grazie ad un attacco prima sul Col de Romme, poi lasciando sul posto l’estone Rein Taaramae nella salita che porta alla sommità del Col de la Colombiere. I primi avversari giungono al traguardo distanti oltre un minuto e ...