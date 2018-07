Tour de France 2018 | undicesima tappa Albertville-La Rosière Espace San Bernardo

oasport

: La maestosità delle Alpi ?? Le facce di Julian Alaphilippe ?? L'#emojiday... ??? ...e il mitico, immancabile, Riccardo… - Eurosport_IT : La maestosità delle Alpi ?? Le facce di Julian Alaphilippe ?? L'#emojiday... ??? ...e il mitico, immancabile, Riccardo… - Eurosport_IT : Julian Alaphilippe doma le prime grandi montagne del #TDF2018 ! ????????? Greg van Avermaet rafforza la leadership in… - Cyclingtimenews : #ricordiamolo Il #18luglio 1995 FABIO CASARTELLI perdeva la vita in seguito a una caduta lungo la discesa del COLL… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Oggi si svolgerà un altro grande tappone alpino alde. L’frazione, 108,5 km daa LaSan, presenta un percorso duro con quattro salite in successione che potranno davvero far esplodere la corsa e ribaltare la classifica. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti dell’delde. Percorso La prima parte è l’unica facile, con un tratto in falsopiano di 11 km fino allo sprint intermedio di Villard-Sur-Doron. Da qui inizia la scalata a Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%), GPM di Hors Catégorie in cui ci sarà subito una notevole selezione in gruppo. Lunga discesa di quasi 20 km e poi si affronta un altro Hors Catégorie, il Col du Pré (12,6 km al 7,7%). Breve tratto per rifiatare prima di attaccare Cormet de Roselend (5,7 km al 6,5%). Altra discesa veloce per arrivare a ...