Tour de France 2018 | Thomas a La Rosiére | tappa e maglia gialla Classifica stravolta

Tour de France 2018 - risultato 11ma tappa : Sky padrona - vittoria e Maglia Gialla per Thomas - Froome stacca tutti. Nibali fatica - ma si difende : Ci si aspettava lo spettacolo ed è arrivato alla grande nella seconda tappa alpina del Tour de France 2018. L’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo, è stata un concentrato di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Alla fine un vero e proprio dominio per il Team Sky che porta dalla sua parte la Grande Boucle: Geraint Thomas trionfa, cogliendo il colpo doppio e andando a vestire anche la Maglia ...

Tour de France - si prende tutto Geraint Thomas : il britannico vince l’11ª tappa e si veste di giallo : Grazie ad uno splendido attacco arrivato negli ultimi metri, Geraint Thomas vince l’undicesima tappa e si prende la maglia gialla Diciannovesima vittoria in carriera per Geraint Thomas, il ciclista del Team Sky trionfa nell’undicesima tappa del Tour de France e si prende la maglia gialla, sfilandola a Greg Van Avermaet. Uno scatto pazzesco quello del britannico, abile a mangiarsi Nieve in un solo boccone e a guadagnare secondi ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : vince Geraint Thomas! (11^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 11^ tappa della Grande Boucle da Albertville e La Rosiere. Sfida alle vette più alte della corsa!|. (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Tour de France : ecco come il meteo influisce sulle corse e sui corridori : Il Tour de France è forse l’evento sportivo più faticoso sulla Terra: un viaggio su due ruote di quasi un mese attraverso diversi Paesi, 500 città e su e giù per molteplici tratti in montagna tra le Alpi Francesi, i Pirenei e il Massiccio Centrale. Il meteo svolge inevitabilmente un ruolo in alcuni punti di una corsa, soprattutto quando alcune tappe hanno una lunghezza superiore a 160 km. Con simili distanze le condizioni possono cambiare ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Bourg-Saint-Maurice-Alpe d’Huez. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (giovedì 19 luglio) la dodicesima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Bourg-Saint-Maurice e si arriva sul mitico Alpe d’Huez, per un totale di 175,5km. E’ il terzo tappone alpino consecutivo, probabilmente dal punto di vista altimetrico il più impegnativo dell’edizione corrente della Grande Boucle, i favoriti per il trionfo generale dovranno uscire allo scoperto. La corsa affronta due Hors ...

LIVE Tour de France 2018 - Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA : risultato e news in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Seconda giornata alpina per la Grande Boucle che affronta un percorso molto breve ma intensissimo: si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Davvero molte le insidie e i pericoli: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 streaming video e tv : in strada - si parte! (Albertville-La Rosiere - 11^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 11^ tappa della Grande Boucle da Albertville e La Rosiere. Sfida alle vette più alte della corsa!|. (Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:38:00 GMT)

Tour de France - i corridori stanno affrontando la salita e il biker “vola” sulle loro teste. Guarda che rischio si è preso : Nel corso della prima tappa di montagna, al Tour de France, il biker Alexis Bosson è letteralmente volato sulle teste di un gruppo di corridori che stava affrontando una delle tante salite di giornata, il Plateau des Glières. Come ha spiegato lo stesso Bosson, e contrariamente a quanto scritto da numerosi quotidiani, la bici che ha utilizzato per il salto non era una bmx ma una mountain bike. L'articolo Tour de France, i corridori stanno ...

Previsioni Meteo Tour de France : super caldo e temporali - scenario da incubo per la 13ª tappa : Nuove sfide aspettano i ciclisti in gara al Tour de France 2018 quando usciranno dalle montagne venerdì 20 luglio. La 13ª tappa porterà i corridori da Bourg d’Oisans, vicino alle Alpi Francesi, verso Valence nelle altitudini minori della Francia sudorientale. E se sarà il primo giorno senza difficoltà altimetriche dopo i tapponi alpini di ieri, oggi e domani, potrebbe mettersi il Meteo a complicare tutto per i corridori. Finora in quest’edizione ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : undicesima tappa brevissima - tre GPM per far esplodere la classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al ...

