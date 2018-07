Tour de France 2018 | se le fatiche del Giro d’Italia non si fanno sentire…Condizione

Tour de France - Geraint Thomas al settimo cielo : “tappa e maglia gialla - ci credevo!” : Tour de France, Geraint Thomas conquista la tappa odierna ed anche la maglia gialla davanti al compagno del Team Sky Froome “Eravamo a corto di uomini e ho agito istintivamente perché ho visto che c’era spazio. Mi sono impegnato a fondo per raggiungere Dumoulin e dopo ho potuto risedermi un momento. Nel momento in cui Froome si stava avvicinando, abbiamo visto Nieve davanti a noi. È stato un buon compagno di squadra ed è un peccato, ma ...

Tour de France 2018 - Sky disarmante. Nasce la rivalità tra Thomas e Froome : chi sarà il capitano? : “Thomas per noi è una bella opportunità: con lui possiamo giocare su due tavoli, siccome verremo attaccati in salita avremo maggiori chance per replicare” diceva ieri Chris Froome al termine del primo tappone alpino del Tour de France 2018. Una strategia, quella della doppia punta, che è stata sfruttata al meglio per il Team Sky: lo squadrone britannico oggi, nell’undicesima frazione, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace ...

Tour de France - Geraint Thomas vince sulle Alpi ed è in giallo : Roma, 18 lug., askanews, - Straordinaria prestazione di Geraint Thomas che ribalta la classifica del Tour de France andando a vincere l'undicesima tappa, da Albertville a La Rosière 1850 di 108,5 ...

Tour de France 2018 : Marcel Kittel e Mark Cavendish fuori tempo massimo : I segnali c’erano già stati ieri, con un gruppetto di una decina di corridori che si è salvato per il rotto della cuffia sul traguardo di Le Grand-Bornand, in una frazione tutt’altro che complicata. Oggi, nonostante la giuria abbia aggiunto un 2% in più, non sono riusciti ad evitarlo: due dei velocisti più forti dell’ultimo decennio, Mark Cavendish (Dimension Data) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), sono finiti fuori tempo ...

Tour de France 2018 - Movistar in macerie. Due capitani saltati - Quintana non ha convinto : Una giornata da dimenticare per la Movistar al Tour de France 2018. La squadra spagnola ha provato a far saltare il banco nell’undicesima tappa, la seconda sulle Alpi, ma non è andata come previsto e il risultato finale è stato disastroso, con due capitani saltati e una situazione di classifica peggiore della partenza. Il team di Eusebio Unzué ha scelto di osare mandando all’attacco da lontano Alejandro Valverde, scattato dal gruppo sul Col du ...

Tour de France - estromessi dalla corsa nomi di prestigio : Cavendish - Kittel e Renshaw fuori tempo massimo : Per Mark Cavendish, Mark Renshaw e Marcel Kittel il Tour de France 2018 finisce all’undicesima tappa: i ciclisti fuori tempo massimo al traguardo Dopo l’undicesima tappa del Tour de France 2018, che da Albertville è arrivata a La Rosiere, un folto gruppo di ciclisti si è trovato in difficoltà. La vittoria di Geraint Thomas ha fatto meritare all’inglese la gloria, oltre il trionfo di tappa, il ciclista del Team Sky si ...

Tour de France 2018 - tattica sbagliata per la Bahrein Merida? Pellizotti e Pozzovivo lavorano - poi Nibali paga nel finale : Finalmente è arrivato lo spettacolo al Tour de France 2018: dopo dieci tappe davvero molto deludenti, all’undicesima, la seconda sulle montagne alpine, i corridori si sono dati battaglia, sfidandosi in un bellissimo faccia a faccia sull’ascesa finale che portava in vetta a La Rosière Espace San Bernardo, a 108.5 chilometri dalla partenza di Albertville. Frazione breve, ma con uno sforzo intensissimo: è stato costretto a difendersi ...

Tour de France 2018 : le pagelle dell’undicesima tappa. Geraint Thomas vola - Dumoulin e Froome rispondo alla grande - Nibali si difende : L’undicesima tappa del Tour de France 2018 ha regalato grande spettacolo. Nel secondo tappone alpino Geraint Thomas ha realizzato la classica doppietta, vincendo la tappa e conquistando anche la maglia gialla. Alle sue spalle i brillanti Tom Dumoulin e Chris Froome, mentre diversi big sono andati in difficoltà. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle dell’undicesima tappa.-- Geraint Thomas 10: probabilmente la ...

Tour de France 2018 - Geraint Thomas : “Ci aspettavamo attacchi dalla distanza. E’ un onore indossare la maglia gialla” : Geraint Thomas conquista il successo individuale e la maglia gialla al termine dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Il 32enne britannico del Team Sky è partito in progressione a 5,5 km dall’arrivo staccando gli uomini di classifica compreso il proprio capitano, Chris Froome (secondo), e rimontando l’attacco di Tom Dumoulin a -21 km dal traguardo e gli ultimi corridori partiti in fuga. Il gregario del quattro volte ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali si difende e stringe i denti. Alpe d’Huez già decisiva per il podio : La condizione di Vincenzo Nibali è buona, ma non eccellente: questo il responso dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, con arrivo in salita a La Rosiere. Il siciliano ha compiuto un grande balzo in classifica, salendo al quarto posto della generale a 2’14” dalla nuova maglia gialla, il britannico Geraint Thomas. L’obiettivo podio resta assolutamente alla portata, anche se molto dipenderà dalla terribile frazione ...