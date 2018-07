Tour de France 2018 | risultato 11ma tappa | Sky padrona | vittoria e maglia gialla per

Tour de France - si prende tutto Geraint Thomas : il britannico vince l’11ª tappa e si veste di giallo : Grazie ad uno splendido attacco arrivato negli ultimi metri, Geraint Thomas vince l’undicesima tappa e si prende la maglia gialla Diciannovesima vittoria in carriera per Geraint Thomas, il ciclista del Team Sky trionfa nell’undicesima tappa del Tour de France e si prende la maglia gialla, sfilandola a Greg Van Avermaet. Uno scatto pazzesco quello del britannico, abile a mangiarsi Nieve in un solo boccone e a guadagnare secondi ...

Tour de France 2018: vince Geraint Thomas! (11^ tappa)

Tour de France : ecco come il meteo influisce sulle corse e sui corridori : Il Tour de France è forse l’evento sportivo più faticoso sulla Terra: un viaggio su due ruote di quasi un mese attraverso diversi Paesi, 500 città e su e giù per molteplici tratti in montagna tra le Alpi Francesi, i Pirenei e il Massiccio Centrale. Il meteo svolge inevitabilmente un ruolo in alcuni punti di una corsa, soprattutto quando alcune tappe hanno una lunghezza superiore a 160 km. Con simili distanze le condizioni possono cambiare ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Bourg-Saint-Maurice-Alpe d’Huez. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (giovedì 19 luglio) la dodicesima frazione del Tour de France 2018. Si parte da Bourg-Saint-Maurice e si arriva sul mitico Alpe d’Huez, per un totale di 175,5km. E’ il terzo tappone alpino consecutivo, probabilmente dal punto di vista altimetrico il più impegnativo dell’edizione corrente della Grande Boucle, i favoriti per il trionfo generale dovranno uscire allo scoperto. La corsa affronta due Hors ...

LIVE Tour de France 2018 - Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA : risultato e news in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Seconda giornata alpina per la Grande Boucle che affronta un percorso molto breve ma intensissimo: si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Davvero molte le insidie e i pericoli: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il ...

LIVE Tour de France 2018 - Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Seconda giornata alpina per la Grande Boucle che affronta un percorso molto breve ma intensissimo: si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Davvero molte le insidie e i pericoli: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il ...

Tour de France - i corridori stanno affrontando la salita e il biker “vola” sulle loro teste. Guarda che rischio si è preso : Nel corso della prima tappa di montagna, al Tour de France, il biker Alexis Bosson è letteralmente volato sulle teste di un gruppo di corridori che stava affrontando una delle tante salite di giornata, il Plateau des Glières. Come ha spiegato lo stesso Bosson, e contrariamente a quanto scritto da numerosi quotidiani, la bici che ha utilizzato per il salto non era una bmx ma una mountain bike. L'articolo Tour de France, i corridori stanno ...

Previsioni Meteo Tour de France : super caldo e temporali - scenario da incubo per la 13ª tappa : Nuove sfide aspettano i ciclisti in gara al Tour de France 2018 quando usciranno dalle montagne venerdì 20 luglio. La 13ª tappa porterà i corridori da Bourg d’Oisans, vicino alle Alpi Francesi, verso Valence nelle altitudini minori della Francia sudorientale. E se sarà il primo giorno senza difficoltà altimetriche dopo i tapponi alpini di ieri, oggi e domani, potrebbe mettersi il Meteo a complicare tutto per i corridori. Finora in quest’edizione ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : undicesima tappa brevissima - tre GPM per far esplodere la classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018, 108,5 km da Albertville a La Rosière Espace San Bernardo. Una frazione brevissima, ma dura, con salite e discese senza soluzione di continuità. Nella seconda tappa alpina i corridori dovranno infatti scalare in successione Montèe de Bisanne (12,4 km all’8,2%) e Col du Pré (12,6 km al 7,7%), entrambi di Hors Catégorie, poi la Cormet de Roselend (5,7 km al ...

Tour de France - Froome sicuro : “nessuno dei miei rivali ha ancora mostrato il proprio valore” : Il ciclista britannico ha parlato della tappa di ieri, concentrandosi poi su quella odierna che potrebbe modificare la classifica generale Una tappa tutto sommato senza scossoni quella andata in scena ieri al Tour de France, dove gli uomini di classifica hanno gestito senza patemi la situazione. Scenario favorevole soprattutto per Chris Froome, intento in questi giorni a recuperare la forma migliore dopo le fatiche del Giro d’Italia. ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “La Sky ha il budget più alto - è normale che corrano così. Ciclismo come la F1” : Ha decisamente vinto la noia nella prima tappa alpina (decima) del Tour de France 2018. La stage di ieri, che da Annecy portava il plotone a Le-Grand Bornand (158,5 km), ha deluso le attese ed al di là della splendida azione del Francese Julian Alaphilippe tra gli uomini di classifica ha prevalso il tatticismo. Per Vincenzo Nibali, risalito in classifica generale al nono posto, l’analisi della corsa è semplice: “Scattare era ...