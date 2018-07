Tour : 'Cav' e Kittel fuori tempo massimo : ANSA, - ROMA, 18 LUG - Niente da fare per due assi delle volate del calibro di Mark Cavendish e Marcel Kittel. Sia l'inglese sia il tedesco, nella tappa odierna - l'11/a da Albertville a La Rosière ...

Tour de France 2018 : Marcel Kittel e Mark Cavendish fuori tempo massimo : I segnali c’erano già stati ieri, con un gruppetto di una decina di corridori che si è salvato per il rotto della cuffia sul traguardo di Le Grand-Bornand, in una frazione tutt’altro che complicata. Oggi, nonostante la giuria abbia aggiunto un 2% in più, non sono riusciti ad evitarlo: due dei velocisti più forti dell’ultimo decennio, Mark Cavendish (Dimension Data) e Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), sono finiti fuori tempo ...

Tour de France - estromessi dalla corsa nomi di prestigio : Cavendish - Kittel e Renshaw fuori tempo massimo : Per Mark Cavendish, Mark Renshaw e Marcel Kittel il Tour de France 2018 finisce all’undicesima tappa: i ciclisti fuori tempo massimo al traguardo Dopo l’undicesima tappa del Tour de France 2018, che da Albertville è arrivata a La Rosiere, un folto gruppo di ciclisti si è trovato in difficoltà. La vittoria di Geraint Thomas ha fatto meritare all’inglese la gloria, oltre il trionfo di tappa, il ciclista del Team Sky si ...

Tour de France 2018 - il pavé può diventare decisivo. Come se la caveranno i favoriti sulle pietre? Nibali sfida Froome e Bardet : Sta per arrivare la tappa più importante di questa prima parte di Tour de France 2018: domani, 15 luglio, si fa davvero sul serio. Arras Citadelle-Roubaix, 156,5 chilometri completamente pianeggianti: ma non sarà l’altimetria a fare la differenza, bensì il pavé. Una frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ultime edizioni ci si è avvicinati (nel 2014 ricorderanno tutti il capolavoro Astana timbrato Nibali, che vestì la Maglia Gialla ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quarta tappa. Fernando Gaviria il migliore - Mark Cavendish in difficoltà : Bis di Fernando Gaviria al Tour de France 2018 (non accadeva dal 2002 che un colombiano ottenesse due successi in una sola edizione della Grande Boucle). L’uomo della Quick-Step precede Peter Sagan e Andre Greipel. Ottimo sesto posto per l’azzurro Pasqualon. Si seguito i voti dei protagonisti di giornata. Fernando Gaviria 10: una corsa complicata quella di oggi a causa di una resistente fuga che è stata raggiunta soltanto nelle ...

Tour de France – Si ripropone la sfida Sagan-Cavendish : percorso - altimetria e favoriti della 1ª tappa : E’ tutto pronto per la prima tappa del Tour de France: altimetria, favoriti e percorso! Arrivo in volata a Fontenay Le Comte, lo spettacolo è assicurato Il grande spettacolo sta per iniziare! Intorno alle 11 di questa mattina avrà ufficialmente inizio l’edizione 2018 del Tour de France: occhi incollati sul televisore per un sabato di fuoco. Tra qualifiche di F1 e quarti di finale dei Mondiali 2018, bisogna trovare il tempo per ...

De Gregori - il nuovo Tour a luglio dalla Cavea dell'Auditorium : Si chiama semplicemente 'tour 2018', il nuovo tour di Francesco De Gregori che partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più prestigiose località italiane ...

Fieracavalli Summer Tour - un’estate all’insegna dell’equitazione : Il prossimo ottobre Fieracavalli festeggerà in quel di Veronafiere la sua 120ª edizione. E così, in attesa di questo importantissimo traguardo, è stato presentato ufficialmente il Fieracavalli Summer Tour, un’inedita serie itinerante di appuntamenti che a partire dalla fine del mese porterà in giro per l’Italia tutta la tradizione e la passione legata al mondo del cavallo e dell’equitazione. La prima tappa in calendario è ...