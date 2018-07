Touhou Genso Wanderer Reloaded | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Correva l’anno 2015 quandofece il suo esordio su PS4 e PSVITA, a distanza di 3 anni il mini capolavoro firmato NIS AMERICA arriva anche su Nintendo Switch in versione, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostraci fa vestire i panni della sacerdotessa Reimu, la quale dovrà salvare il suo amico Rinnosuke Morichika da una misteriosa entità che ha preso possesso della sua persona. Come da tradizione per numerosi titoli firmati NIS AMERICA,è un Dungeon Crawler con visuale isometrica. Lo scopo del gioco è quello di raggiungere la fine dei tanti livelli proposti, eliminando le varie minacce con l’ausilio delle abilità ed equipaggiamenti a disposizione. Portato a termine il tutorial veniamo catapultati ...