Torna il gran caldo

FINANZA & MIGRANTI/ Quello che non Torna nei conti di Boeri e Co. : Euro e MIGRANTI sono temi molto dibattuti in questo periodo. E ci sono delle posizioni difficili da sostenere, anche se trovano enfasi e spazio sui media. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:03:00 GMT)SPILLO/ I conti pronti a bocciare Tria (e l'Italia), di G. PassaliBREXIT/ Referendum bis? Un'altra prova che per l'Ue la democrazia è un ostacolo, di P. Annoni

Beach volley - World Tour 2018 Gstaad. E’ sempre Canada : Humana-Paredes/Pavan Tornano grandi : E’ dominio Canada nel World Tour al femminile. Due degli ultimi tre grandi tornei del circuito mondiale hanno visto trionfare una coppia nordamericana. Gstaad ha segnato il ritorno di Humana-Paredes/Pavan, assenti dai podi che contano da qualche tempo, alle prese con problemi fisici e tecnici negli ultimi mesi ma pronte al momento giusto a prendersi la vittoria più prestigiosa della stagione nel Major Series di Gstaad, dopo che le compagne ...

Dalbert : “vogliamo dimostrare che Inter è Tornata alla grande” : “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande”. Sono le parole del difensore dell’Inter, Dalbert, ai microfoni della tv del club nerazzurro. Il terzino brasiliano dopo una prima stagione negativa punta a ...

Allerta Meteo - furiosa sfuriata fredda sta per innescare maltempo estremo sull’Italia : allarme Tornado e grandine tra stasera e domani al Centro/Sud : 1/18 ...

Allerta Meteo Estofex : forte vento - grandine di grandi dimensioni e Tornado sull’Italia - gran parte del Paese a rischio. Indici pazzeschi : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 2 fino alle 8 (ora italiana) di domani, Martedì 17 luglio, per l’Italia, il Mediterraneo settentrionale, il Mar Adriatico, i Balcani occidentali e la Corsica per forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni e tornado. Una depressione di livello medio si sta muovendo rapidamente dalla Penisola Iberica verso il nord e il centro Italia ...

Domani Torna a Roma il grande teatro con Moni Ovadia - : Odissea ha debuttato nel 2009 e ha inchiodato ai sedili di pietra dei teatri antichi e di velluto rosso migliaia di spettatori e porta a Roma due spettacoli affidati ai più grandi interpreti di oggi".

Allerta Meteo - metà Luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e Tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Il Burbero su Rete 4/ Torna un grande classico di Adriano Celentano (oggi - 14 luglio 2018) : Il Burbero, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Debra Feuer e Angela Finocchiaro, alla regia Castellano e Pipolo. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:53:00 GMT)

Wimbledon – Il ritorno del Djoker! Djokovic piega Nadal dopo 5 ore e 2 giorni : in finale per Tornare grande : Novak Djokovic batte Rafa Nadal e accede alla finale di Wimbledon: il tennista serbo si impone al quinto set, dopo oltre 4 ore giocate in due giorni dopo la maratona di ieri fra Anderson e Isner, durata quasi 7 ore, quest’oggi Wimbledon regala un’altra grande partita dalla durata di 5 ore. Senza nulla togliere ai due big man di ieri, la sfida fra Djokovic e Nadal di quest’oggi è di tutt’altra caratura. Un match giocato in due giorni, ...

Calciomercato Parma - operazione a sorpresa per gli emiliani : riTorna un grande ex : Il club emiliano ha ingaggiato lo svincolato Massimo Gobbi, che in carriera ha giocato cinque anni con la maglia del Parma Tre anni dopo, Massimo Gobbi torna a Parma. Svincolato dal Chievo al termine della passata stagione, l’esterno classe 1980 riparte dal club emiliano,club con cui ha giocato dal 2010 al 2015. Firma sul contratto annuale già arrivata e tanta voglia di ripartire che Gobbi, che nella giornata di domani sarà già in ...

Torna a Messina "Il Cortile " Teatro Festival" Cinque grandi spettacoli dal 16 luglio al 13 agosto : Cinque spettacoli, tutti di lunedì, di cui quattro in prima a Messina. Importanti nomi siciliani, che hanno acquisito una notorietà importante in tutta Italia quali, per esempio, Gaspare Balsamo , ...

I Sony World Awards Tornano a Monza : la grande fotografia in Villa reale a settembre : Per il secondo anno consecutivo Monza ospiterà la mostra dei Sony World Photography Awards: dal 14 settembre la grande fotografia alla Villa reale. Il Sony World Photography Awards torna alla Villa ...

Migranti : Salvini - Italia Tornata centrale in Ue - entro luglio risposte concrete : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Sono al governo da 40 giorni e l’Italia è tornata centrale, alla faccia di chi dice ‘l’Italia è isolata’. Ci ascoltano, ci cercano. Ho fatto precise richieste: oggi ho chiesto, entro fine luglio” vedremo se ci sono “risultati concreti da portare a casa”. Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping. “Ho raccolto una sequela di insulti da sinistra come mai ...