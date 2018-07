Torino | Rincon | “qui con testa e cuore”

calcioweb.eu

: RT @Toro_News: ???? Leggi l'intervista a Tomas Rincon: 'C'è l'obiettivo di creare un Torino forte che se la possa giocare con tutti!' Pensi… - FURIALLANERA : RT @Toro_News: ???? Leggi l'intervista a Tomas Rincon: 'C'è l'obiettivo di creare un Torino forte che se la possa giocare con tutti!' Pensi… - marxistkandanga : RT @tuttosport: #Rincon: «#Torino, ho grande voglia di riscatto» ?? -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Sono qui con lae con il cuore. L’anno scorso ho avuto dei cali, ora c’è voglia di fare bene”. Lo promette Tomas, che dal ritiro dela Bormio assicura “voglia di riscatto”. E allontana così le indiscrezioni che lo vorrebbero al centro di alcune trattative di mercato. “Se l’anno scorso Atalanta, Fiorentina e Milan sono arrivate prima di noi – sostiene il giocatore granata attraverso il sito Internet del club – è perché hanno fatto meglio. Con le chiacchiere non si va da nessuna parte. Dobbiamo Lavorare molto per fare bene” La filosofia è la stessa di Walter Mazzarri. “Il mister sta approfittando del tempo che ha a disposizione per creare delle basi per il campionato – spiega -: potremo giocare col 3-5-2 o col 3-4-3 e il mister ora sta provando varie soluzioni. Nella mia carriera ho ...