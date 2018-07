: #Alitalia:Toninelli,tornera' di bandiera con 51% Italia - TgLa7 : #Alitalia:Toninelli,tornera' di bandiera con 51% Italia - LaStampa : Toninelli: “Alitalia tornerà compagnia di bandiera con il 51% in capo all’Italia” - masechi : ??Il conto di Alitalia non finisce mai. Toninelli: 'Compagnia di bandiera con il 51 per cento in capo all'Italia e… -

"L'nità è un punto fondamentale nel futuro" die intanto emergoni "i danni straordinari" compiuti da manager spesso dipinti come molto efficienti. Così il ministro delle Infrastrutture. "Faremo tornarecompagnia di bandiera, con il 51% in capo all'e con un partner che la faccia volare", aggiunge. A proposito della fusione tra Fs e Anas:"Stiamo valutando. Se capiremo che non ci sono vantaggi, ma è un' operazione solo finanziaria potremmo tornare indietro".(Di mercoledì 18 luglio 2018)