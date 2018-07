Tiro a volo – Fossa olimpica donne | la finlandese Salmi vince la medaglia d’oro a Tucson

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Tiro a volo : a Tucson male azzurre Fossa : ANSA, - Tucson , USA, , 17 LUG - Non è andata bene per le azzurre la gara di Fossa donne della prova di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson, caratterizzata da cambi repentini di condizioni ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia fuori dalla finale nel trap femminile. Erminio Frasca impeccabile tra gli uomini : Seconda giornata dedicata alla specialità di fossa olimpica durante la Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Nella notte Italiana nessuna atleta tra le donne è riuscita a qualificarsi in finale; Valeria Raffaelli (12a) la migliore con il punteggio di 100/125, a cinque centri di distanza dalla sesta posizione. Più arretrate invece Isabella Cristiani, 20a (97/125) e Fiammetta Rossi, 31a (90/125) al termine dei cinque round di ...

Tiro a volo : Fossa Olimpica donne - Perilli in testa a Tucson : Alessandra Perilli è in testa alla classifica a Tucson nella gara di Fossa Olimpica femminile La gara di Fossa Olimpica femminile è iniziata sotto una pioggia battente, che per tutta la giornata ha bagnato le pedane del Trap and Skeet Club di Tucson. Al termine delle tre serie per il Trap femminile la classifica provvisoria è guidata dalla sanmarinese Alessandra Perilli, prima con 69/75, seguita a breve distanza dalla neozelandese Natalie ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile in testa Alessandra Perilli : Sono scattate a Tucson, negli Stati Uniti, le gare del trap dell’ultima tappa di Coppa del Mondo: nelle qualificazioni femminili in testa, dopo le prime tre serie di piattelli, c’è la sammarinese Alessandra Perilli, con 69/75. L’unica azzurra ancora in corsa per il passaggio in finale è Valeria Raffaelli, al momento 11ma con 61/75: il sesto posto dista due piattelli. Fiammetta Rossi è 23ma con 56/75, mentre Isabella Cristiani è ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Giancarlo Tazza conquista uno splendido secondo posto nello skeet maschile : Terminate le competizioni di skeet dopo la terza giornata di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Tucson (Stati Uniti). Dall’Arizona giunge la prima medaglia tricolore, un argento al collo di Giancarlo Tazza nella prova maschile, vinta dal coreano Jongjun Lee. Al termine delle ultime due serie impeccabili di qualificazione il tiratore casertano classe 1988 si trovava alla pari dell’atleta della Corea del Sud (123/125), con la prima ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : amaro quarto posto per Chiara Di Marziantonio : Si chiude con un amaro quarto posto per l’Italia la seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Tucson, negli Stati Uniti: nella finale dello skeet femminile si ferma ai piedi del podio Chiara Di Marziantonio, quarta. Fuori nelle eliminatorie Simona Scocchetti, decima, e Martina Bartolomei, 17ma. Doppietta statunitense in finale: Kimberly Rhode batte allo shoot-off la connazionale Caitlin Connor, dopo il 55/60 ...

Pallavolo - lunedì scatta il riTiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Chiara Di Marziantonio e Simona Scocchetti in corsa per la finale : Si aprono i battenti della quarta tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo 2018. Ad ospitare l’evento la città di Tucson, in Arizona (Stati Uniti). Impegnate in pedana durante la prima giornata di gare le atlete dello skeet femminile, tra cui le italiane Chiara Di Marziantonio, Simona Scocchetti e Martina Bartolomei. Al termine del terzo round le prime due sono virtualmente escluse dalla finale (rispettivamente con uno e due errori in più ...

Tiro a volo – Fossa Universale : poker del Tav Pezzaioli : poker del Tav Pezzaioli nel regionale di Fossa Universale. Titoli individuali per Ferri, Armani, Ferrari, Costantino, Menoni,Sozzani, Ripa e Saleri Sbancare il banco, per la “corazzata” bresciana del Tav Pezzaioli di Montichiari, non è un azzardo, visto che sta diventando quasi una tradizione. Per la quarta volta consecutiva, infatti, tutti gli uomini del presidente Luigi Beatini, hanno dato prova di essere un collettivo compatto vincendo ...

Tiro a volo - il compak italiano protagonista di un weekend da favola : Un weekend da favola quello appena affrontato dal compak azzurro a Roma È stato un weekend scoppiettante quello che ha visto assoluta protagonista la specialità del compak. Da Nord a Sud sono stati più di 320 i tiratori che si sono avvicendati nel quinto Gran Premio a 100 piattelli. Partendo dal Sud, al Tav Principe di Sangro (Foggia) la classifica Eccellenza ha visto Aldo Maltese con un ottimo 95/100 svettare su Giuseppe Varacalli ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia sperimentale negli Stati Uniti : Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 ...

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO STANNO INSIEME? / Video - uniti dal Tiro a segno : NINA MORIC e LUIGI FAVOLOSO sono tornati ad essere una coppia? Dediche e scatti postati sui social aumentano i rumors e il Video del tiro a segno postato da entrambi...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:07:00 GMT)