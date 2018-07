The Path of Motus | Recensione | Trailer e Gameplay

The Path of Motus arriva su PC - PS4 e Xbox One : Dopo 3 anni di sviluppo, The Path of Motus sarà finalmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 17 luglio e naturalmente non esiteremo a condividere con voi la nostra Recensione non appena possibile. The Path of Motus debutta su PC e Console Nel gioco vestiamo i panni di un goblin chiamato Motus, chiamato a costruire un ponte che conduca gli abitanti del suo villaggio all’esterno di una magica foresta apparsa dal nulla, ...

Per Call of Duty WWII ecco il trailer The Tortured Path - la mappa zombie del DLC United Front : ecco cosa comprenderà il nuovo DLC United Front di Call of Duty WWII. Passano gli anni ma la formula zombie non smette di riproporsi: Activision ha pubblicato sul suo canale YouTube , oggi 26 giugno, un trailer dedicato alla mappa Nazi zombie “The Tortured Path”, tutto da vedere. Nel filmato promozionale vengono mostrati, oltre a frenetiche e spettacolari (anche un po' macabre) scene di gioco, pure diversi anfratti delle tre diverse location ...

Call of Duty WWII : il nuovo trailer è dedicato a "The Tortured Path" - la nuova mappa Nazi Zombie del DLC United Front : La scorsa settimana è stato rivelato il prossimo DLC di Call of Duty: WWII, United Front che includerà tre mappe multiplayer standard: Market Garden, Monte Cassino e Stalingrad, una nuova mappa in modalità Guerra intitolata Operation: Supercharge, che si svolge in Tunisia e una nuova esperienza Nazi Zombies.Come segnala Dualshockers, fino ad ora non sapevamo molto dei nuovi contenuti relativi alla modalità Zombie, oltre al titolo della mappa, ...

Stories : The Path of Destinies gratis per la giornata di oggi : Il gioco, lanciato gratuitamente, ha lo scopo di promuovere il successore spirituale Omensight, in uscita tra alcuni giorni, nel quale dovremo correre contro il tempo per sventare le fine del mondo. ...