The Good Doctor | anticipazioni seconda puntata | Shaun salva nuove vite

Analisi Auditel : La serata di martedì 17 luglio 2018 con Rai1 che trova con The Good doctor la ricetta (medica) giusta : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria appoggiata sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 scorre attorno alla soglia del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10% e quella verde di Un posto al sole all'8%, con quella di In onda ferma sulla linea del 5%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 27% con la curva di ...

Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018. Boom clamoroso di The Good Doctor (27.8%). Cremonini fermo al 4.1% : The Good Doctor Su Rai1 – dalle 21.31 alle 23.47 – il primo triplo appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 5.230.000 spettatori pari al 27.8% di share (nel dettaglio primo episodio: 5.407.000 – 25.8%; secondo episodio: 5.235.000 – 27.3%; terzo episodio: 5.016.000 – 31.7%). Su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo ha raccolto davanti al video 1.739.000 spettatori pari all’8.9% di share. ...

Ascolti TV | Martedì 17 luglio 2018. Boom clamoroso di The Good Doctor (27.8%) : The Good Doctor Su Rai1 il primo triplo appuntamento con The Good Doctor ha conquistato 5.230.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 il film Ti Amo in Tutte le Lingue del Mondo ha raccolto davanti al video 1.739.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 il concerto Cesare Cremonini – Una notte a San Siro ha interessato 803.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 il film Transformers ha intrattenuto 1.145.000 ...

The Good Doctor e l'omaggio a dottor House che esiste solo in italiano : La grande tradizione del doppiaggio italiano regala sempre sorprese inaspettate. L'ultima "vittima", almeno in ordine di tempo, della manipolazione dell'adattamento nazionale è la serie tv The Good Doctor, che, nonostante la trasmissione su Rai 1 in prima serata, ha fortunatamente scampato la traduzione del titolo mantenendo la formula originaria.Rispettando senza alcun dubbio e senza alcuna perplessità il lavoro dei doppiatori e soprattutto ...

Replica The Good Doctor prima puntata da oggi in streaming su Rai Play : In prima serata su Raiuno ha fatto il suo debutto la serie tv The Good Doctor, di cui ieri sera è stata trasmessa la prima puntata in prima visione assoluta. Una serie evento che ha ottenuto un grande successo di ascolti e di critiche in America, in quanto ha come protagonista un medico speciale. Shaun Murphy è un ragazzo autistico con la passione della medicina, che grazie alla sua tenacia e alla sua passione riesce a coronare il suo sogno. Per ...

The Good Doctor in streaming - dove vedere le puntate in replica : The Good Doctor è una serie televisiva statunitense del 2017 creata da David Shore basata sul serial sudcoreano Good Doctor trasmesso nel 2013 da KBS2. A partire dal 17 luglio 2018 fa il suo esordio anche in italia grazie alla Rai. Vediamo di cosa parla la serie e, soprattutto, come fare a rivedere una o più puntate in streaming ed ondemand. La trama di The Good Doctor La fiction parla delle vicende di Shaun Murphy, un giovane ...

Anticipazioni The Good Doctor - seconda puntata del 24 luglio : Shaun rimproverato da Neil : Su Raiuno è arrivata la serie rivelazione degli ultimi anni dal titolo The Good Doctor. Il protagonista è il giovane chirurgo pediatra Shaun Marphy che dice addio alla sua vita di campagna per trasferirsi nel prestigioso ospedale di St. Bonaventure in California. Ma non si tratta di un medico qualunque perché Shaun è affetto da autismo. Martedì 24 luglio in prime time su Raiuno andra' in onda la seconda puntata [VIDEO], durante la quale vedremo ...

