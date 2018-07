Thailandia | il salvataggio dei piccoli calciatori intrappolati nella grotta celebrato con

Thailandia - le pompe hanno ceduto dopo il salvataggio : "Non siamo sicuri se questo sia un miracolo o la scienza o qualcos'altro. Tutti i 13 Cinghiali sono ora fuori dalla grotta". Lo hanno scritto i Navy Seal thailandesi celebrando la conclusione della ...

I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia : Le prime immagini dell'estrazione vera e propria mostrano i passaggi stretti e allagati per cui sono dovuti passare i sommozzatori e i ragazzi The post I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach : Thailandia, dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach E’ stato l’ultimo a uscire dalla grotta di Tham Luang Continua a leggere L'articolo Thailandia, dottore-eroe perde il papà poco dopo la fine del salvataggio dei 12 ragazzi e del coach proviene da NewsGo.

Thailandia - le immagini delle operazioni di salvataggio. VIDEO - : I Navy Seals di Bangkok hanno pubblicato sul loro profilo Facebook un VIDEO che mostra i soccorritori dentro la grotta, intenti a recuperare i giovani calciatori rimasti a lungo intrappolati

Thailandia - ragazzi tutti salvi ora in quarantena/ Ultime notizie : video dell'eroico salvataggio nella grotta : Thailandia, Ultime notizie sul salvataggio: tutti liberi i 12 ragazzini e l'allenatore dopo 17 giorni sotto il terreno. Il miracolo nella grotta e l'intervento degli angeli-soccorritori

Thailandia - le foto del salvataggio dei bambini dalla grotta : La clip è stata poi rimossa, ma le immagini hanno fatto in tempo a fare il giro del mondo: mostrano i ragazzini, sedati, avvolti da coperte termiche, portati fuori sui delle barelle. I primi dettagli ...

Thailandia - ecco le prime immagini dei “cinghialotti”. Il video dei Navy seal thai girato durante il salvataggio : Il giorno dopo il salvataggio dei 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang dalla thailandia arrivano buone notizie sulle condizioni dei cinghialotti (così li hanno chiamati per tutto il tempo i soccorritori), ricoverati in ospedale. Il governo ha pubblicato le prime immagini dei piccoli pazienti: alcuni di loro fanno il segno della vittoria, altri sono riusciti anche ad alzarsi in piedi. Sono tenuti in camere da sei ...

Thailandia - lo spettacolare video delle operazioni di salvataggio in grotta realizzato dai Navy Seal : I Navy Seal thailandesi hanno pubblicato un video che mostra l’intera operazione di salvataggio dei 12 ragazzi e del loro allenatore intrappolati in una grotta allagata, un calvario di 17 giorni che ha tenuto il mondo incollato alla tv. Gli ultimi membri del gruppo sono stati tratti in salvo martedì 10 luglio. L'articolo Thailandia, lo spettacolare video delle operazioni di salvataggio in grotta realizzato dai Navy Seal proviene da Il ...

Thailandia : il VIDEO dell’incredibile salvataggio dei ragazzi nella grotta : Immagini dell’eccezionale salvataggio in Thailandia in cui si vedono alcuni dei giovani calciatori mentre vengono trasportati in barella fuori della grotta sedati e con indosso le mute sono state pubblicate sulla pagina Facebook dei Navy SEALs, la valorosa squadra di sommozzatori dell’esercito thailandese il cui intervento nelle operazioni di salvataggio è stato fondamentale.-- I ragazzi tratti in salvo fuori dalla grotta sono stati fortemente ...

“Sono malati”. La terribile notizia che arriva dalla Thailandia - dopo il salvataggio miracoloso : cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi nella grotta : medico-sub riemerge e scopre la morte del padre : Ha svolto un ruolo chiave nel salvataggio dei 12 ragazzi e del loro allenatore bloccati nella grotta di Tham Luang in Thailandia dal 23 giugno: il medico e sub australiano Richard Harris è riemerso ieri sera dalla caverna per scoprire poco dopo che suo padre si era spento in Australia mentre lui era nella grotta. L’anestesista si era unito alla missione di soccorso su esplicita richiesta di altri sub inglesi impegnati nelle operazioni: ha ...

Thailandia - si era sfiorato il disastro. Pompe rotte subito dopo il salvataggio : Thailandia, la foto simbolo dei soccorritori da tutto il mondo Gli australiani si trovavano ieri nella 'sala tre', una delle basi dei soccorritori all'interno della grotta, quando hanno sentito grida ...