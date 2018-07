Thailandia | il racconto dell’allenatore | “Abbiamo cercato di scavare un tunnel per uscire

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) I ragazzi thailandesi rimasti prigionieri in una grotta avevanodiundi uscita per mettersi in salvo. Lo ha raccontato in conferenza stampa il loro allenatore, il 25enne Ekaphol ”Ake” Chantawong. “Abbiamodiperchè non potevamo stare solo ad aspettare i soccorsi“, ha detto, secondo quanto riferisce il Guardian. Il coach ha spiegato che faceva spesso delle attività con i ragazzi della squadra dei “cinghiali” dopo gli allenamenti. Quel giorno avevano deciso di andare nella grotta, dove non erano mai stati, ma contavano dipresto perché alle cinque c’era la festa di compleanno di uno di loro. Mentre procedevano nella grotta hanno però sentito l’acqua che saliva e si sono rifugiati nel fondo. I 12 ragazzi, fra gli 11 e 16 anni, hanno raccontato che non avevano nulla da mangiare con loro e che sono ...