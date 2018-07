Thailandia | i ragazzi salvati dalla grotta | I soccorsi un miracolo

Thailandia : dimessi dall’ospedale i ragazzi salvati dalla grotta - “l’arrivo dei soccorsi come un miracolo” : Sono stati dimessi poche ore fa, dall’ospedale di Chiang Rai, i 12 giovani calciatori salvati nella grotta di Tham Luang nel nord dell’Indonesia. Ricoverati la settimana scorsa per esami e cure dopo il periodo trascorso sottoterra senza cibo, i ragazzi e il loro allenatore stanno incontrando in questi minuti i giornalisti per rispondere alle loro domande prima di riprendere la loro vita. Sarà l’unica occasione per la stampa di ...

Thailandia - la grotta dei ragazzini intrappolati diventa un museo : Sulla vicenda dei 12 ragazzini della squadra di calcio e dell’allenatore rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang, nel Nord del Paese, promette di scatenarsi un’operazione di marketing dell’intrattenimento fra le più colossali della storia moderna del settore. Come noto, il gruppo è stato salvato per intero lo scorso 10 luglio, dopo che le piogge avevano condotto a un innalzamento dei livelli delle acque nelle cavità ...

Thailandia : Elon Musk contro un soccorritore dei ragazzi - “pedofilo” : Uno dei sub-speleologi che hanno contribuito a salvare i 12 ragazzi thailandesi rimasti bloccati in una grotta nel Nord della Thailandia ha fatto sapere che potrebbe intraprendere azioni legali contro Elon Musk, dopo che l’imprenditore lo ha definito un “pedofilo“. L’amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha attaccato duramente il sub Vernon Unsworth, con accuse gravi e senza fornire alcuna prova, dopo che il ...

Thailandia - i ragazzi ringraziano dall’ospedale : “Stiamo bene” : Sorridono e sono pieni di gratitudine i 12 ragazzi, che assieme al loro allenatore lasceranno giovedì l’ospedale di Chiang Rai, dove sono ricoverati da quando sono stati tratti in salvo dalla grotta di Tham Luang, nel Nord della Thailandia. “I 13 ‘Cinghiali’ – così si chiama la loro squadra di calcio – sono tutti in buone condizioni fisiche (…), e sono tutti sono su di morale“, ha detto ai ...

Thailandia - ragazzi salvati dalla grotta saranno dimessi il 19 luglio - : I 12 giovani calciatori liberati dalla cavità di Tham Luang potranno lasciare l'ospedale giovedì prossimo. Si stanno riprendendo, sia fisicamente che mentalmente. Ma il contatto con il mondo esterno resta ancora molto limitato