Thailandia | i giovani calciatori salvati dalla grotta sono stati dimessi dall’ospedale

“Succederà davvero!”. Thailandia - una grande novità per i ragazzi della grotta. L’annuncio poco fa su Twitter - chissà come la prenderanno i giovani cinghiali : È stato uno dei casi più seguiti del mondo, la Thailandia è stata, suo malgrado, uno dei palcoscenici più illuminati della storia dell’informazione: un maestoso “incidente del Vermicino” gigante – seppur con diverso esito -, ma a differenza che a posto del piccolo Alfredo, questa volta c’era un’intera squadra di giovanissimi. L’epilogo, fortunoso e coraggioso; l’odissea stessa dei giovani calciatori thailandesi e del loro “discutibile” ...

Thailandia – L’incubo è finito : la squadra giovanile è salva - tirati fuori tutti i ragazzini : La Thailandia in festa: la squadra di calcio giovanile è salva, terminate le operazioni di soccorso La Thailandia, e il mondo intero, può finalmente tornare a sorridere: sono terminate oggi le operazioni di soccorso per salvare a squadra di ragazzini intrappolata in una grotta da settimane. I soccorritori hanno evacuato l’ultimo dei 12 bambini rimasti intrappolati nella grotta di Tham Khao Luang e l’allenatore. A confermarlo i ...

GROTTA Thailandia : 8 RAGAZZI SALVATI/ Ultime notizie soccorsi : i parenti dei giovani "assolvono" l'allenatore : THAILANDIA, Ultime notizie sui soccorsi nella GROTTA: 8 già in salvo, domani ultimi 4 RAGAZZIni e l'allenatore. Perchè sono rimasti intrappolati dentro lì? Ipotesi sul rito di iniziazione(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:12:00 GMT)

Giovani nella grotta in Thailandia - recupero possibile ma sulla zona piove intensamente : Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c'è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell'acqua. sulla zona purtroppo piove in modo continuo: l'arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni

Giovani intrappolati in Thailandia - allenatore si scusa con i genitori : mi prenderò cura di loro : Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro Continua a leggere L'articolo Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro proviene da NewsGo.

Giovani intrappolati in Thailandia - l'allenatore si scusa con genitori | I ragazzi : stiamo bene : Le operazioni di soccorso, intanto, hanno per ora accantonato la possibilità di un'evacuazione subacquea: è troppo rischioso. Ridotto il numero dei soccorritori, ma in 4 sono sempre con loro

Thailandia – Ritrovata la squadra giovanile dispersa in una grotta : iniziati i soccorsi [GALLERY] : Ritrovata la squadra giovanile dispersa in Thailandia: iniziate le operazioni di recupero Una settimana fa la notizia che aveva fatto rabbrividire tutti gli appassionati di sport, ma anche tantissimi genitori: un gruppo di 12 ragazzini, giocatori di una squadra di calcio, sono rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. Le pesanti piogge monsoniche hanno bloccato ogni via d’accesso, rendendo la situazione più che drammatica. ...

C’è una squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta in Thailandia : Una settimana fa erano entrati per visitarla, ma le forti piogge hanno bloccato le uscite e complicato i soccorsi The post C’è una squadra di calcio giovanile intrappolata in una grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia : interrotte ricerche per salvare i giovani intrappolati in una grotta : Nonostante gli aiuti internazionali, da USA e Regno Unito, a nulla sono valsi i tentativi di salvataggio di 12 ragazzi e del loro allenatore di calcio, intrappolati da cinque giorni in una grotta inondata dall’acqua in Thailandia: a causa della pioggia incessante nella provincia di Chiang Rai, il livello dell’acqua ha continuato a salire, costringendo i soccorritori a interrompere le operazioni. Si sta ora ipotizzando un altro modo ...

Thailandia - squadra giovanile di calcio intrappolata da giorni in una grotta : le piogge monsoniche ostacolano i soccorsi : Un’intera squadra di calcio giovanile della Thailandia è intrappolata da quattro giorni all’interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord del Paese, dove si trovava per un’escursione. Il gruppo, composto da 12 ragazzini tra gli 11 e i 15 anni e l’allenatore, è disperso da sabato e si trova al momento senza cibo, in un ambiente umido e allagato in certi tratti fino a 5 metri. A tenere prigioniera la squadra sono le ...

