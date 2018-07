Thailandia | grotta | richiesta la cittadinanza per i 4 apolidi

Thailandia - i ragazzi rimasti bloccati nella grotta lasciano l'ospedale : Sono stati dimessi dall'ospedale i 12 ragazzini, componenti di una squadra di calcio thailandese, rimasti bloccati insieme al loro allenatore in una grotta per poi essere tratti in

Thailandia - parlano i ragazzi intrappolati in grotta : "un miracolo"/ Ultime notizie - eliminate domande scomode : Thailandia, parlano i ragazzi intrappolati in grotta: la prima conferenza stampa in diretta tv. I racconti dell'allenatore e le domande sottoposte a moderazione.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Thailandia - dimessi i ragazzi recuperati dalla grotta : 'Siamo vivi per miracolo' : I giovani calciatori hanno raccontato di essere sopravvissuti bevendo solo acqua piovana. "Il mio cervello non funzionava molto bene" senza cibo, ha spiegato uno dei superstiti. Il loro allenatore, ...

Thailandia : dimessi dall’ospedale i ragazzi salvati dalla grotta - “l’arrivo dei soccorsi come un miracolo” : Sono stati dimessi poche ore fa, dall’ospedale di Chiang Rai, i 12 giovani calciatori salvati nella grotta di Tham Luang nel nord dell’Indonesia. Ricoverati la settimana scorsa per esami e cure dopo il periodo trascorso sottoterra senza cibo, i ragazzi e il loro allenatore stanno incontrando in questi minuti i giornalisti per rispondere alle loro domande prima di riprendere la loro vita. Sarà l’unica occasione per la stampa di ...

Thailandia - il salvataggio dei piccoli calciatori intrappolati nella grotta celebrato con un bellissimo murales [GALLERY] : Il salvataggio dei 12 piccoli calciatori e dell’allenatore, rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia, celebrato con uno splendido murales presso la art gallery di Chiang Rai Nei giorni scorsi il mondo è rimasto col fiato sospeso seguendo le vicende dei “Cinghialotti”, la squadra di piccoli ragazzini che in Thailandia è rimasta intrappolata in una grotta insieme al suo allenatore. Il salvataggio è stato celebrato ...

Thailandia : i ragazzi della grotta lasciano oggi l’ospedale e parleranno alla stampa : I 12 giovani calciatori e il loro allenatore, rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang in Thailandia, lasceranno oggi l’ospedale e parleranno per la prima volta alla stampa: “Il motivo per cui ci sarà una conferenza stampa è per consentire ai giornalisti di porre domande ai ragazzi e che, dopo, possano tornare alle loro vite normali senza essere disturbati dai media“, ha spiegato un portavoce del ...

Thailandia - la grotta dei ragazzini intrappolati diventa un museo : Sulla vicenda dei 12 ragazzini della squadra di calcio e dell’allenatore rimasti bloccati per 18 giorni nella grotta di Tham Luang, nel Nord del Paese, promette di scatenarsi un’operazione di marketing dell’intrattenimento fra le più colossali della storia moderna del settore. Come noto, il gruppo è stato salvato per intero lo scorso 10 luglio, dopo che le piogge avevano condotto a un innalzamento dei livelli delle acque nelle cavità ...