ilfattoquotidiano

: Texas, detenuto giustiziato per omicidio: Christopher Young è l’ottavo dal 2018 - Cascavel47 : Texas, detenuto giustiziato per omicidio: Christopher Young è l’ottavo dal 2018 - giuseppelacara : RT @fattoquotidiano: Texas, detenuto giustiziato per omicidio: Christopher Young è l’ottavo dal 2018 - fattoquotidiano : Texas, detenuto giustiziato per omicidio: Christopher Young è l’ottavo dal 2018 -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Unè statola sera del 17 luglio inper. Il condannato aveva ucciso nel 2004 Hasmukhbhai Patela, il proprietario di un discount durante un tentativo di rapina. L’afroamericanoprigioniero messo a morte quest’anno nello stato Usa. Il condannato aveva 21 anni quando commise il crimine avvenuto dopo aver fatto uso di alcool e cocaina.era stato arrestato e portato in giudizio all’inizio del 2006 ed era stato condannato percapitale. La pena di morte venne decisa dalla giuria in quanto era probabile per la corte che l’uomo potesse commettere nuovi atti di violenza criminale se gli fosse permesso di vivere, una motivazione che ingiustifica la pena di morte. Questa decisione è stata, negli anni, duramente criticata dal figlio di Hasmukhbhai Patela che aveva richiesto la clemenza per la ...