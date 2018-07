Termoli | tac in manutenzione | morte cerebrale per un 47enne

Termoli - la Tac è in manutenzione : morte cerebrale per un uomo di 47 anni : Il paziente si era sentito male a Larino, in provincia di Campobasso: ambulanza in ritardo è arrivato all’ospedale di Termoli già in gravi condizioni. La Tac era fuori uso e l’uomo è stato trasferito a San Giovanni Rotondo dove è arrivato in morte cerebrale