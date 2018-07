Tennis | torneo di Umago | Cecchinato vola ai quarti

Chieti - presentato il torneo di Tennis "Memorial Mariano Supino" : I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dall'Assessore allo Sport, Antonio Viola, dal presidente del tennis Chieti, Ennio Marianetti, ...

A Firenze il torneo di Tennis patrocinato dall’UNVS : La sezione UNVS di Firenze presieduta da Massimo Padovani, ha patrocinato il torneo di tennis under 14 in fase di svolgimento nel capoluogo toscano, che si concluderà sabato 7 luglio. Si tratta della 39a edizione del torneo, che la FIT regionale ha deciso, per lo spessore tecnico-organizzativo, di considerare valido anche ai fini dell’assegnazione del titolo di campione toscano ai vincitori del singolo maschile e femminile e del ...

Wimbledon 2018 : ecco quanto guadagnano i Tennisti vincitori del torneo : È la competizione più prestigiosa al mondo e unico slam a essere giocato sull'erba. La prima competizione mai avuta nella storia di questo sport è stata nel 1877, anno in cui gli appassionati hanno ...

Tennis - il palermitano Cecchinato eliminato nel torneo di Eastbourne : Ancora un passo falso in semifinale per Marco Cecchinato, che dopo l'impresa tentata al Roland Garros contro Rafa Nadal si è inchinato ad un più modesto avversario nel torneo su erba di Eastbourne, ...

Tennis : a luglio 2019 torna il torneo WTA di Palermo a 6 anni dall’ultima edizione : Sei anni. Tanti ne sono serviti perché l’Italia ritrovasse il suo secondo appuntamento del circuito WTA. Nel 2019 si ritorna a Palermo, al Country Time Club, teatro di un appuntamento che era diventato un classico del dopo-Wimbledon. Palermo torna così a essere il secondo appuntamento italiano legato al Tennis femminile nel circuito professionistico, dopo gli Internazionali BNL d’Italia di Roma. Il ritorno del torneo palermitano era ...

Tennis - Federer vincer il torneo di Stoccarda : TORINO - Roger Federer ha vinto la Mercedes Cup, torneo Atp Tour 250 in corso sui campi in erba di Stoccarda , uno dei due appuntamenti , l'altro è 's-Hertogenbosch, che hanno inaugurato la stagione ...

Tennis - Federer vince il torneo di Stoccarda : Stoccarda, Federer batte Kyrgios e torna nr.1 Federer torna numero uno del mondo Risultati e tabellone

Torneo di Tennis in carrozzina - nuova edizione : Nella splendida cornice del residence "La Buca del Gatto" presso il tennis Garden, lo staff di Sport Insieme Livorno augura buon tennis e buon soggiorno a tutti". Il programma: mercoledì 20 giugno ...

Tennis – Torneo Avvenire - le imprese degli italiani in gara : Al Torne Avvenire la giovane Italia del Tennis a testa alta, imprese per Darderi e Cobolli Gli incroci degli ottavi di finale parlavano chiaro. Mercoledì sarebbe stata una giornata chiave per i giovani italiani impegnati al 54° Torneo Avvenire e la risposta è stata più che positiva. Nel tabellone maschile sono cinque gli azzurri ad accedere ai quarti di finale partendo dalla testa di serie numero uno Luca Nardi a cui bastano due set per sbrigare ...

Tennis – Torneo Avvenire : Ranucci v Pedretti sfiora le quattro ore di gioco : Torneo Avvenire: le qualificazioni della 54ª edizione nel segno dell’equilibrio Prima giornata di qualificazioni al Torneo Avvenire giunto quest’anno alla sua 54° edizione. Un sabato caratterizzato dall’equilibrio con 13 match trascinati fino al terzo set. Non ci si può non soffermare sull’infinita battaglia che ha visto protagoniste la laziale Susanna Ranucci e la lombarda Emma Pedretti, un match che ha sfiorato le 4 ore ...

Tennis – Al via il Torneo Avvenire al Club Ambrosiano di Milano : La 54ª edizione del Torneo Avvenire andrà in scena al Tennis Club Ambrosiano di Milano Mantieni le promesse è la scritta che, in 20 lingue, appare sulla locandina del 54° Torneo Avvenire, uno dei principali tornei internazionali di Tennis under 16, e, leggendo l’albo d’oro, di promesse mantenute ne troviamo tante, ultima in ordine di tempo quella della lettone Jelena Ostapenko, vincitrice dell’Avvenire nel 2011 e degli Open di Francia al Roland ...

Il torneo che celebra il fascino del Tennis di un tempo : Divisa bianca, racchetta di legno e tutta l’eleganza dei tempi che furono. Aspria Harbour Club, il rinomato centro sportivo di Milano, celebra lo spirito più autentico del tennis vintage con “Gesti Bianchi”: un torneo di tennis doppio giallo misto, in cui l’atmosfera suggestiva del centro sport e benessere incontra il fascino delle tradizioni, ricatapultando giocatori e pubblico in una sorta di magico passato. Il tutto si ...

Aspria Harbour Club – Tutto pronto per Gesti Bianchi : il torneo di Tennis doppio giallo misto : Gesti Bianchi: all’Harbour Club rivive il tennis vintage. Appuntamento sabato 26 maggio con il torneo di tennis doppio giallo misto Aspria Harbour Club, oasi di sport benessere a pochi passi dal centro di Milano, si veste di vintage, sabato 26 maggio, nella rievocazione di una sfida a colpi di racchetta. ‘Gesti Bianchi’ – torneo di tennis doppio giallo misto, intende riscoprire le tradizioni di questo elegante sport e far respirare ...

Tennis - Bega eliminato dal torneo di Loughborough : ROMA - Semaforo rosso all'esordio per Alessandro Bega nel Loughborough Trophy , in Gran Bretagna. Il 27enne di Cernusco sul Naviglio ha ceduto al primo turno con il punteggio di 6-3 1-6 6-1, in un'ora ...