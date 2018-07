Tennis | dove può arrivare Camila Giorgi? Talento cristallino | ora la sfida vera è di

oasport

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Gli ultimi quarti di finale raggiunti a Wimbledon hanno riacceso i riflettori su. La marchigiana di origini argentine, che è stata in grado di togliere un set a Serena Williams per la prima volta in quattro confronti, ha recuperato parecchio terreno in classifica mondiale,ora è al 35° posto. Aveva, la, iniziato la stagione vicino alla centesima posizione mondiale: ciò che l’ha riportata in zone vicine al suo best ranking (n° 30, nel 2014) è partito dalla semifinale conquistata a Sydney partendo dalle qualificazioni e superando Stephens, Kvitova e Radwanska in sequenza. Uscita contro Ashleigh Barty al secondo turno a Melbourne, ha continuato nella sua instabilità in fatto di risultati fino all’inizio della stagione sulla terra: prima quella verde di Charleston (due turni superati), poi quella rossa d’Europa (quarti a Lugano e semifinale a ...