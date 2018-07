Tennis | Cecchinato | c' è Vesely a Umago Berrettini e Bolelli a Bastad

Wimbledon 2018/ Diretta Cecchinato De Minaur streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: all'All England Lawn & Tennis Club si continuano a giocare i match di primo turno, oggi tocca a Marco Cecchinato e Fabio Fognini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 02:30:00 GMT)

Tennis - classifiche : Nadal e Halep sul trono - Cecchinato torna tra i primi 30 del mondo : L'altra novità è il ritorno fra le prime dieci al mondo a spese di Madison Keys da parte di Angelique Kerber, che a Eastbourne si è fermata in semifinale contro la Wozniacki. La top 10 Wta: 1. Simona ...

Tennis - Ranking ATP (2 luglio) : nessuna variazione nella top10 - Fabio Fognini n.1 italiano - Cecchinato guadagna posizioni : Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del Ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in ...

Tennis - Wimbledon : sorteggio dolce per gli azzurri. Sarà Cecchinato-Nadal? : ... quando fu stoppato da Juan Martin Del Potro: il 34enne di Caldaro, ora n°43 Atp, debutterà contro John Patrick Smith, n°211 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, alla quinta presenza nel main ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato si arrende a Lukáš Lacko in semifinale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’azzurro è stato sconfitto dallo slovacco Lukáš Lacko (n.94 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora di gioco. Poco efficace il Tennis del palermitano in quest’incontro sull’erba britannica, al cospetto di un giocatore che sui primi due colpi ha fatto sempre la differenza. Nel primo set, alla prima difficoltà, il siciliano ...

Tennis - Eastbourne Cecchinato ok sull erba - è in semifinale : In semifinale, domani, affronterà lo slovacco Lukas Lacko, 94 del mondo, che oggi ha superato il britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-3 6-4. WIMBLEDON, TRAVAGLIA IN TABELLONE - Stefano ...

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...

Tennis - Cecchinato risponde presente anche sull’erba : supera Istomin ad Eastbourne : Marco Cecchinato ha battuto Istomin, superandolo per 4-6 6-4 7-5, nel torneo di Eastbourne utile in preparazione di Wimbledon Dopo l’exploit al Roland Garros, Marco Cecchinato è finito nell’occhio del ciclone e le aspettative per la stagione sull’erba sono elevante, nonostante non sia un vero e proprio “erbivoro”. Il Tennista italiano sarà testa di serie a Wimbledon e sta preparando il torneo giocando ad Eastbourne. ...