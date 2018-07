Tennis | Berrettini eliminato a Bastad

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto nettamente da Henri Laaksonen : Niente da fare per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro è stato sconfitto nettamente dallo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP), sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora precisa di gioco. Una prestazione sottotono del romano che non è mai riuscito a trovare la misura dei propri colpi, al cospetto di un avversario solido, bravo a concretizzare l’occasione. ...

Tennis - Cecchinato - c'è Vesely a Umago. Berrettini e Bolelli a Bastad : L'azzurro, numero 27 Atp, è 1-1 nei precedenti con l'avversario odierno , 73 al mondo, , che affronta il terzo italiano in pochi giorni: prima di Cecchinato, ieri Travaglia e ancor prima a Wimbledon ...

Tennis - Berrettini parte bene a Bastad : Esordio vincente per Matteo Berrettini al torneo Atp 250 di Bastad , terra, montepremi 501.345 euro, . L'azzurro, numero 75 del mondo, ha sconfitto al primo turno l'argentino Leonardo Mayer, numero 36 del ranking Atp e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 in due ore e sette minuti.

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...

Tennis - Wimbledon : super Fabbiano - battuto Wawrinka. A Fognini il derby. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini conquista il bronzo. Oro per il marocchino Ouahab : Anche l’Italia del Tennis regala una medaglia alla spedizione azzurra presente ai Giochi del Mediterraneo 2018. Jacopo Berrettini conquista il bronzo nel singolare maschile dopo aver sfruttato il ritiro del marocchino Amine Ahouda. Il giovane azzurro, classe 1998, però, era nettamente in vantaggio sul Tennista africano dopo aver vinto il primo set per 6-0 ed essere stato avanti anche nel secondo per 3-0. Il Marocco ha comunque festeggiato ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti eliminati in semifinale - si lotta per il bronzo : Amara per i colori azzurri la quarta giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: sia nel torneo di singolare maschile Jacopo Berrettini, che nel tabellone femminile Lucia Bronzetti sono stati sconfitti in semifinale e domani dovranno giocare per conquistare la medaglia di bronzo. Berrettini è stato sconfitto in due set dal marocchino Lamine Ouahab con il punteggio di 6-2 6-2, e domani affronterà l’altro marocchino Amine Ahouda, battuto ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : Jacopo Berrettini e Lucia Bronzetti - rimpianti per Lucrezia Stefanini : Buone notizie per i colori azzurri nella terza giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di singolare maschile si qualifica per le semifinali Jacopo Berrettini, imitato nel tabellone femminile da Lucia Bronzetti. Tanti rimpianti invece per Lucrezia Stefanini, rimontata e battuta. Berrettini ha sconfitto in due set il transalpino Alexandre Muller, testa di serie numero due del tabellone, con il punteggio di 6-4 6-0 ed ora sfiderà ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Zennaro si gioca l’oro nella vela - Moresco nel golf. Berrettini in semifinale nel Tennis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi giovedì 28 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Tennis - Giochi del Mediterraneo 2018 : ottavi fatali a Fonio-Berrettini. Avanti Stefanini-Bronzetti : Agrodolce per i colori azzurri la prima giornata di Tennis ai Giochi del Mediterraneo: nel torneo di doppio maschile si ferma agli ottavi la corsa di Giovanni Fonio e Jacopo Berrettini, mentre Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini avanzano ai quarti, dove domani affronteranno le turche Ipek Oz e Basak Eraydin. Stefanini e Bronzetti hanno superato le slovene Veronika Erjavec e Manca Pis in due set per 6-4 6-3, mentre Berrettini e Fonio hanno ...