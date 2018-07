Tennis | ATP Bastad 2018 | nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminata la testa di serie

Tennis - ATP Bastad 2018 : nuovo capolavoro di Simone Bolelli! Eliminato il numero uno Diego Schwartzman : Simone Bolelli si qualifica per i quarti del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone sul numero uno del seeding e dodici al mondo, l’argentino Diego Sebastian Schwartzman, con lo score di 7-6 (8) 6-3 in un’ora e 56 minuti di gioco ed ora affronterà il lucky loser elvetico Henri Laaksonen. Nel primo set l’argentino trova il break già nel secondo game alla prima opportunità ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini esce di scena nel secondo turno. L’azzurro sconfitto nettamente da Henri Laaksonen : Niente da fare per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro è stato sconfitto nettamente dallo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP), sulla terra rossa scandinava, con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora precisa di gioco. Una prestazione sottotono del romano che non è mai riuscito a trovare la misura dei propri colpi, al cospetto di un avversario solido, bravo a concretizzare l’occasione. ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Stefano Travaglia combatte ma cede contro Jiri Vesely in tre set. L’azzurro eliminato al primo turno : Lotta strenuamente Stefano Travaglia ma poi è costretto a cedere. E’ questo l’esito del match del primo turno dell‘ATP di Umago (Croazia) tra il nostro portacolori e il ceco Jiri Vesely (n.73 del mondo), vittorioso 6-3 3-6 6-2 in 2 ore e 27 minuti di partita. Ci ha provato in tutti i modi l’azzurro ma poi, nell’ultima frazione, la potenza dei colpi dell’avversario ha fatto la differenza. Il prossimo avversario ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Paolo Lorenzi esce al primo turno. Passa in due set Evgeny Donskoy : Dura poco più di novanta minuti il torneo ATP 250 di Umago per Paolo Lorenzi: sulla terra battuta outdoor croata il Tennista italiano cede al primo turno al russo Evgeny Donskoy, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora affronterà al turno seguente il bosniaco Damir Dzumhur. Nel primo set Lorenzi rischia praticamente subito di perdere il servizio: già nel terzo game si ritrova sotto 0-40, ma riesce a cavarsi d’impaccio, infilando ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Simone Bolelli - rimonta vincente! Roberto Carballes Baena si arrende in tre set : Simone Bolelli si qualifica per gli ottavi del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta outdoor svedese, il qualificato azzurro si impone in rimonta sull’iberico Roberto Carballes Baena con lo score di 4-6 6-3 6-4 in due ore e un quarto di gioco ed ora affronterà il numero uno del tabellone, l’argentino Diego Schwartzman. Nel primo set lo spagnolo trova il break in apertura, confermando lo strappo ed andando 2-0. L’azzurro ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Lorenzo Sonego sconfitto da Fernando Verdasco al primo turno : Esce subito di scena Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dallo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 della classifica ATP. Per due set, però, la differenza nel ranking con il giovane piemontese (numero 118) non si è vista, perché Sonego è stato bravo a far partita pari e lottare prima di arrendersi nel terzo set. Verdasco è stato praticamente ingiocabile in ...

Tennis – Atp Bastad - Bolelli entra nel tabellone principale dopo la vittoria su Galovic : Il Tennista italiano Simone Bolelli vince il primo match del torneo Atp di Bastad sulla terra rossa svedese Simone Bolelli entra nel tabellone principale a Bastad. Il Tennista italiano sulla terra rossa svedese ha battuto nelle qualificazioni 6-4, 6-2, dopo un’ora e 13 minuti di gioco, il croato Viktor Galovic. (Spr/AdnKronos)L'articolo Tennis – Atp Bastad, Bolelli entra nel tabellone principale dopo la vittoria su Galovic ...

Tennis - ATP Umago 2018 : Stefano Travaglia vince in rimonta ed entra nel main draw : Diventano tre gli azzurri presenti nel tabellone principale del torneo ATP di Umago. A Marco Cecchinato e Paolo Lorenzi si è aggiunto Stefano Travaglia, che, nell’ultimo turno delle qualificazioni, ha supera in rimonta in tre set il serbo Pedja Krstin, numero 203 del mondo, con il punteggio di 1-6 6-3 6-2 in un’ora e quarantanove minuti di gioco. Il 26enne di Ascoli Piceno ha trovato subito il break in apertura di partita, ma è anche ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer : Continuano le buone notizie per il Tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la Vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il Tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco. L’equilibrio nel ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale : Saranno quattro gli azzurri nel tabellone principale dell’ATP di Bastad. Oltre a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, ci sarà anche Simone Bolelli, che ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni nel torneo svedese. Il 32enne di Budrio ha sconfitto in due set il croato Viktor Galovic, numero 180 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e un quarto di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, quello ...

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

Tennis - nasce la World Team Cup 2020! Una concorrente per la Coppa Davis? La nuova competizione dell’ATP : La ATP ha ufficializzato la nascita della World Team Cup a partire dal 2020. L’organo sovrano del Tennis internazionale lancerà quella che sarà a tutti gli effetti una Coppa del Mondo per squadre: si disputerà a gennaio, assegnerà punti per il ranking e avrà un montepremi stellare di 15 milioni di euro. Sarà proprio questo torneo ad aprire la stagione agonistica, si giocherà a gennaio e dunque probabilmente prima degli Australian Open. Al ...

Tennis - Ranking ATP (2 luglio) : nessuna variazione nella top10 - Fabio Fognini n.1 italiano - Cecchinato guadagna posizioni : Siamo a poche ore dall’inizio del terzo Slam della stagione, ovvero Wimbledon, e non ci sono cambiamenti al vertice del Ranking ATP nella settimana che ha preceduto i Championships. In vetta c’è sempre lo spagnolo Rafael Nadal, tornato sul trono due settimane fa (la 179esima complessiva), dopo l’inattesa sconfitta dello svizzero Roger Federer nella finale di Halle (Germania) contro il croato Borna Coric. L’elvetico è in ...

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato si arrende a Lukáš Lacko in semifinale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’azzurro è stato sconfitto dallo slovacco Lukáš Lacko (n.94 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora di gioco. Poco efficace il Tennis del palermitano in quest’incontro sull’erba britannica, al cospetto di un giocatore che sui primi due colpi ha fatto sempre la differenza. Nel primo set, alla prima difficoltà, il siciliano ...