Temptation Island | Andrea Celentano e Raffaella Giudice | si sono lasciati o no?

“Lasciano Temptation Island insieme”. Ma come? Anticipazione top! Lacrime - scenate e crisi nera : tutto alle spalle : Temptation Island, continuano gli spoiler. Le anticipazioni, per chi non mastica questo gergo. Il programma, è risaputo, è stato registrato a giugno scorso e in tv è andata in onda la seconda puntata per ora. Puntata da record in realtà. Si è chiusa con 3.885.000 spettatori (pari al 21.5% di share) incollati al piccolo schermo e ha battuto la concorrenza, ovvero tutto può succedere, la fiction di RaiUno che ha raggiunto 2.956.000 ...

Temptation Island anticipazioni : Raffaela e Andrea non si sono lasciati : Raffaela Giudice e Andrea Celentano ancora insieme dopo Temptation Island 2018 Lunedì scorso è andata in onda la seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island, e ne sono successe di tutti colori. Andando nel particolare, Valentina De Biasi ha perdonato il suo fidanzato Oronzo Carinola. Quest’ultimo, nel secondo falò di chiarimento, è riuscito a convincere la sua fidanzata a rimanere insieme, promettendole di cambiare. A quel ...

Temptation Island - una brutta voce : sta succedendo dietro le quinte. Filippo Bisciglia spiazza tutti : Temptation Island 2018 è appena cominciato. Due settimane fa l’esordio, lunedì scorso, quindi la seconda puntata, è già record d’ascolti. Record vero, perché mai il docu-reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha mai registato quei numeri. Eccoli: nella gara degli ascolti tv, Temptation, programma prodotto da Maria De Filippi, ha battutoTutto può succedere, la fiction in onda su RaiUno con 3.885.000 ...

Chi è Giada Giovanelli di Temptation Island : Bella, provocante e già famosissima: Giada Giovanelli è fra i protagonisti indiscussi della nuova edizione di Temptation Island. Classe 1991, ha scelto di prendere parte al reality, proprio come Oronzo e Valentina, per mettere alla prova il suo rapporto con il fidanzato Francesco Branco. Originaria del Nord Italia, è legatissima alla sua famiglia e ha una passione sfrenata per la pole dance, che pratica tutti i giorni, eseguendo anche figure ...

Andrea e Raffaela tremano e lasciano Temptation Island : Ancora uno spoiler per 'Temptation Island', un'edizione a ostacoli tra fidanzati affetti dalla sindrome di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, valli di lacrime e arredo distrutto. A rivelare che una coppia è ...

Temptation Island anticipazioni : IDA rifiuterà il falò con RICCARDO? : Nel corso del secondo appuntamento di Temptation Island 2018, la crisi tra Riccardo Maria Guarnieri e Ida Platano non ha fatto altro che peggiorare: dopo aver ricevuto la visita di Gemma Galgani, la parrucchiera ha infatti deciso di viversi al meglio la sua esperienza nel villaggio sardo di Is Morius e, proprio per questo, ha intensificato la conoscenza del single e tentatore Davide Matteini. Riccardo, ad ogni modo, non ha perso tempo e ha ...

Temptation Island 2018 : anticipazioni e video puntata del 23 luglio. Due Falò di Confronto : Eccoci a parlare nuovamente del reality show dei sentimenti, appuntamento fisso dell’estate. Eccoci con nuove anticipazioni relative a Temptation Island 2018 ed in particolar modo alla terza puntata di lunedì 23 luglio 2018: due Falò di Confronto anticipato per due coppie di fidanzati. Una cosa è certa, Temptatation Island, anche quest’anno, ci sta regalando molti di colpi di scena e situazioni che non ti aspetti. Coppie che ...

Temptation Island 2018 / Le novità su Ida e Riccardo - i sospetti su Lara e le nuove rivelazioni di Bisciglia : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Filippo Bisciglia svela nuove indiscrezioni sulle coppie. Intanto spuntano molti sospetti su Lara Rosie Zorzetto...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 05:05:00 GMT)

Temptation Island Vip : l’avvertimento di Bisciglia per Simona Ventura : Simona Ventura conduttrice di Temptation Island Vip: il consiglio di Filippo Bisciglia Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. Mentre la produzione di Maria De Filippi è impegnata con i provini, Simona Ventura ha già annunciato che sarà lei a guidare il nuovo programma. […] L'articolo Temptation Island Vip: l’avvertimento di Bisciglia per Simona Ventura proviene da ...

Analisi Auditel : La serata di lunedì 16 luglio 2018 fra Tutto può succedere e quello che è successo a Temptation island : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre beatamente appoggiata sulla linea del 25% di share. La curva del Tg5 scorre solamente sulla linea del 15% con la linea rossa del Tg2 delle 20 e 30 che tocca la soglia del 10%, con quella verde di Un posto al sole all'8% e quella di In onda ferma sulla linea del 5%.L'access time vede davanti la curva blu di Techetechetè fin verso il 20% con la curva di ...

Temptation Island - Teresa Langella : chi è la tentatrice di Andrea Celentano : Temptation Island: chi è la tentatrice Teresa Langella Teresa Langella si è fatta subito notare tra le tentatrici della nuova edizione di Temptation Island. La ragazza napoletana ha conquistato con uno sguardo Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaela Giudice. Ma chi è Teresa Langella? In realtà è un volto noto agli appassionati dei programmi di […] L'articolo Temptation Island, Teresa Langella: chi è la tentatrice di Andrea Celentano ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni terza puntata : Giada e Francesco - storia al capolinea? : Gelosie, perdoni e nuovi scossoni nella seconda puntata di Temptation Island 2018. Oronzo e Valentina fanno pace dopo una settimana turbolenta, Ida e Riccardo tremano.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:00:00 GMT)

Gemma Galgani a Temptation Island 2018/ Andrea Damante attacca : "Aiutatemi a capire - il suo ruolo qual è?" : Gemma Galgani sbarca a Temptation Island 2018 per consolare l'amica Ida Platano a causa dei problemi con Riccardo Guarnieri. Ma il web non approva il suo intervento.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:48:00 GMT)

Temptation Island - la furia di Giada : quello che non può digerire. Salta tutto? : E' stata una puntata ricca di colpi di scena quella di Temptation Island andata in onda lunedì sera. Dal perdono di Valentina alle rivelazioni fatte da Michael e dai video al falò allo sbarco della '...