Telegram X si aggiorna alla versione 0 20 10 298 beta introducendo la possibilità di

Telegram X si aggiorna alla versione 0.20.10.957 beta risolvendo i problemi nella riproduzione dei vocali : Telegram X si aggiorna alla versione 0.20.10.957 beta introducendo diverse novità riguardanti soprattutto le GIF e svariati miglioramenti. Telegram X, la seconda faccia dell’applicazione di messaggistica Telegram, negli ultimi mesi sta crescendo, divenendo sempre più funzionale e migliore sotto ogni aspetto. --Nonostante siano evidenti diverse mancanze rispetto alla piattaforma principale, il team di sviluppo si sta impegnando per far si che ...

Telegram si aggiorna per Windows 10 Mobile introducendo le regole GDPR e la selezione delle chat lette : L’applicazione ufficiale di Telegram sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile, nonostante lo share del sistema operativo di casa Microsoft sceso allo 0%, continua ad aggiornarsi quasi in linea con le controparti Android e iOS. L’ultimo aggiornamento è stato rilasciato pochissime ore fa ed è numerato 3.1. Le novità sono l’introduzione del regolamento europeo sulla privacy (GDPR) che comporta un update ...

Whatsapp e l’aggiornamento dei gruppi preso da Telegram : Whatsapp riceve un nuovo aggiornamento relativo ai gruppi. “I buoni artisti prendono in prestito grandi artisti rubano” è una frase che Facebook sembra aver fatto sua dopo aver copiato da Snapchat per Instagram e ora da Telegram per l’app di messaggistica con oltre un miliardo di utenti mensili. Whatsapp e l’aggiornamento dei gruppi preso da Telegram Questa settimana, Whatsapp ha pubblicato una nuova funzione per i suoi ...

Telegram Desktop : disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10 : Il client ufficiale di Telegram Desktop ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento numerato 1.3.9 scaricabile dal Microsoft Store per tutti i tablet e PC con a bordo Windows 10. Changelog Segna le chat come lette o non lette dalla lista chat. Migliorata l’elusione della censura. Link al download Telegram Desktop (Free, Windows Store) ?

Una cascata di novità per Telegram : doppio aggiornamento iPhone e Android : In grande ripresa Telegram, che, nonostante i problemi palesati ieri (di cui vi abbiamo parlato qui), ha rilasciato un doppio aggiornamento: versione 4.8.3 per iPhone, e release 4.8.10 per dispositivi Android. La maggior parte delle funzioni messe a disposizione risultano condivise tra le due piattaforme, con qualche piccola differenza a favore dell'iterazione realizzata per l'OS mobile di Google. Affondiamo comunque il colpo, per farvi meglio ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : Breve comunicato per segnalarvi l’arrivo di un nuovo aggiornamento sul Microsoft Store di Windows 10 per il client win32 di Telegram Desktop. La versione è numerata 13.0.0. Changelog Ufficiale Miglioramento dell’elusione della censura. Stabilità migliorata quando si usano server proxy. Salva diversi server proxy per passare rapidamente tra di loro nelle Impostazioni. Usa il proxy per le chiamate. La sostituzione del testo e delle emoji ...

Aggiornamenti Telegram bloccati su iPhone - ecco perché : ...non arrivano risposte in merito ma non è chiaro perché la rimozione di Telegram e Telegram X per gli utenti russi abbia portato allo stop degli Aggiornamenti per gli utenti iPhone di tutto il mondo . ...

Telegram - da Apple freno aggiornamenti : 'Apple non permette a Telegram di aggiornare l'app sul sistema operativo iOS in tutto il mondo da quando le autorità russe hanno ordinato ad Apple di rimuoverlo da App Store', ha denunciato Durov. ...