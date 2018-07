Tartaruga impigliata in un sacco di nylon | è fuori pericolo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Una pinna era rimastain undi. Non solo: era ferita e aveva plastica nello stomaco. Ora laCaretta caretta, dopo le cure del Centro di recupero del Sinis, è. L’animale ha superato la fase critica e sarà rimesso in libertà nelle acque di Villasimius tra circa un mese. L’esemplare era stato avvistato da due turisti sotto costa in località Capo Ferrato, la settimana scorsa, mentre nuotava con difficolta’ a causa deldiche imbrigliava i movimenti. La coppia aveva prontamente chiamato il 1530, consentendo l’intervento dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara – in qualità di nodo della Rete regionale per la fauna marina in difficoltà, coordinata dall’assessorato regionale all’Ambiente – e il soccorso dellamarina, poi portata nel Centro di recupero di Torregrande. ...