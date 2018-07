Tap | Mattarella | rotta strategica per approvvigionamenti energetici

meteoweb.eu

: Interessante lettura.. Ministro @barbaralezzi & Co Qualcosa da chiarire? Io si.. #graziepresidentemattarella Meno m… - Ferranti78 : Interessante lettura.. Ministro @barbaralezzi & Co Qualcosa da chiarire? Io si.. #graziepresidentemattarella Meno m… - roberiez : Tap: Mattarella, e' scelta condivisa da Italia, e' utile (ANSA) - lidialoffredo : RT @CartaroAntonio: Il Presidente della Repubblica Mattarella 'sponsorizza' il TAP garantendo la sua realizzazione..a che titolo parla. .e… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Baku, 18 lug. (AdnKronos) – Occorre “utilizzare appieno il potenziale economico che si sviluppa lungo la direttrice Caspio-Mar Nero-Mediterraneo. Unaper la diversificazione deglidiretti in Europa e per lo sviluppo di nuove vie commerciali intercontinentali, che possano fungere da volano per una crescita condivisa e di lungo periodo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando all’Università ‘Azerbaijan Diplomatic Academy’ di Baku. L'articolo Tap:perMeteo Web.