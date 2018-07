Taekwondo | i ranking mondiali aggiornati Vito Dell’Aquila si conferma al quinto posto

Taekwondo - i ranking Mondiali aggiornati. Vito Dell’Aquila quinto nei -54 kg - Daniela Rotolo si conferma nella top 10 nei -62 kg : Terminata la prima metà di stagione del Taekwondo, è tempo di dare uno sguardo ai ranking Mondiali. Dopo aver vissuto le emozioni del Grand Prix di Roma e dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, si tornerà a combattere sul tatami ad inizio agosto con il Grand Prix di Mosca. Gli azzurri hanno confermato in questi primi mesi dell’anno una notevole crescita con le punte che non hanno deluse le aspettative. Andiamo quindi a scoprire i ranking ...