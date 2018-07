Tac ferma | ministra invia Nas in Molise

Ambulanza impegnata e Tac ferma - morte cerebrale per un uomo. Il ministro invia i Nas : «Vogliamo andare rapidamente a fondo su questa vicenda - afferma il ministro Grillo - non è possibile morire per cattiva organizzazione e sostanziale mancanza di assistenza. Tanto...

Ambulanza impegnata e Tac ferma - morte cerebrale per un uomo. Il ministro invia i Nas : 'Vogliamo andare rapidamente a fondo su questa vicenda - afferma il ministro Grillo - non è possibile morire per cattiva organizzazione e sostanziale mancanza di assistenza. Tanto più in una regione, ...

F1 - GP Germania 2018 : sorpassi spetTacolari e concretezza. Sebastian Vettel ha svoltato e non vuole fermarsi : L’obiettivo, e lo si sapeva da inizio anno, è uno, ed è ben noto: andare a caccia della leggenda: Juan Manuel Fangio. Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, sin dalle prime prove libere del Gran Premio di Austrialia, hanno puntato in quella direzione il loro mirino, ovvero raggiungere il quinto titolo mondiale della loro carriera. I due campioni, infatti, sono fermi a quota quattro e, al termine di questo 2018, potranno raggiungere il mito ...

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi atTacca il M5s - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Assemblea Pd : Martina confermato segretario - Renzi atTacca i 5 stelle : Maurizio Martina è stato confermato come segretario del Partito Democratico. Il voto in Assemblea si è concluso con soli 7 voti contrari e 13 astenuti. Poco prima della votazione...

Roma - i lavori al nodo Flaminio si fermano : a Villa Borghese resta la buca gigante. ATac e Regione si rimpallano le colpe : Una buca gigantesca nel cuore di Roma, in piena Villa Borghese e alle spalle di Piazza del Popolo. Stavolta non si parla delle voragini diffuse a macchia di leopardo sull’asfalto delle vie capitoline, ma dell’ennesima opera incompiuta, quel nodo Flaminio che avrebbe dovuto servire da stazione di raccordo fra la metro A e il tratto urbano della ferrovia Roma-Viterbo e che invece ora rischia di trasformarsi in un ecomostro nel pieno ...

Migranti - l'affondo sui diritti umani dell'Ue : “Ong ruolo cruciale - non osTacolarle”. Ma l’Aquarius ferma le operazioni : L'imbarcazione di sos Mediterranee e Msf per il momento sospende le missioni di soccorso nel Mediterraneo, mentre il primo gruppo di Migranti della Lifeline, sotto sequestro a Malta, lascia l'isola diretto in Francia. Il Consiglio d'Europa contro le politiche migratorie degli...

Lega chiede incontro Mattarella : atTacco giudiziario per fermarci : È una sentenza politica senza senso giuridico". La Lega "non ha paura, c'è clima di grande tranquillità e serenità anche se c'è la consapevolezza che ci vogliono impedire di lavorare ed esistere".L'...

Calciomercato - il Bologna non si ferma : atTacco rivoluzionato : A Bologna è in atto una sorta di rivoluzione per quanto concerne il reparto offensivo, Inzaghi ha dato le sue direttive al ds Bigon Il Bologna ha individuato nell’attacco il reparto da puntellare maggiormente sul mercato, sopratutto dopo l’addio di Verdi. Dall’arrivo di Pippo Inzaghi, è infatti in atto una mini rivoluzione del reparto avanzato, con Falcinelli in arrivo in luogo di Di Francesco, ma non solo. Il prossimo ...

Renzi conferma : farà il programma tv su Firenze. La villa comprata in via Tacca? ‘Chiederò risarcimenti per falsità dette’ : Firenze da raccontare. E da abitare. Nella sua enews Matteo Renzi tra le altre cose ha parlato della città di cui è stato sindaco, prendendo direttamente posizione su due argomenti che hanno tenuto banco nei giorni scorsi: il ‘suo’ programma tv sul capoluogo toscano e la villa da 1,3 milioni di euro che l’ex premier sta acquistando nella splendida via Tacca, a due passi da piazzale Michelangelo. Per affrontare entrambe le ...

Brasile - il miglior atTacco è la difesa! La Serbia si conferma incompiuta : Svizzera agli ottavi - pari ‘neutrale’ con Costa Rica : Il Brasile e la Svizzera accedono agli ottavi dei Mondiali di Russia 2018: i sudameRicani blindano la porta di Alisson e trovano nei giocatori di ‘sostanza’ la loro forza, la Svizzera si accontenta del pari contro Costa Rica Dopo la clamorosa disfatta della Germania nel pomeriggio, i Mondiali di Russia 2018 proseguono con i verdetti del Gruppo-E. Dopo il passo falso all’esordio contro la Svizzera e la vittoria sofferta contro ...

Matteo Salvini atTacca l’Ong Lifeline : “Nave fuorilegge - va sequestrata e il suo equipaggio fermato” : La nave Ong Lifeline, dopo aver soccorso una imbarcazione mercantile che stava caricando a bordo migranti, ha fatto sapere di avere bandiera olandese, dopo la polemica di ieri. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini attacca: "La nave fuorilegge è in acque di Malta, abbiamo chiesto che Malta apra i porti. Chiaro che poi quella nave dovrà essere sequestrata e il suo equipaggio fermato".Continua a leggere