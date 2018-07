Suzuki Rally Trophy | sfida al Rally di Roma Capitale

Suzuki Rally Cup : terza vittoria di seguito per Peloso ed Iguera al Rally della Marca : Il Rally della Marca saluta la terza vittoria dell’equipaggio della scuderia “La Superba. Martinelli e Bosi si classificano secondi, a soli 5”, al volante di una sempre più performante Suzuki SWIFT 1.0 Boosterjet RSTB Per i partecipanti alla Suzuki Rally Cup, il Rally della Marca si è rivelata una gara lunga e difficile. La vittoria è andata a Corrado Peloso , alla guida di Suzuki SWIFT R1B, davanti al toscano Stefano ...

Suzuki Rally Cup Il Salento è di Corrado Peloso : L’aostano de “La Superba”, in coppia con Massimo Iguera, si aggiudica il secondo round della serie monomarca delle versioni sportive di Suzuki SWIFT Sport 1.6 R1 e SWIFT 1.0 Boosterjet RS Secondo round e seconda affermazione consecutiva per Peloso nella Suzuki Rally Cup. A bordo di Suzuki SWIFT Sport 1.6, l’aostano ribadisce la competitività più volte espressa nel passato e fa valere la sua esperienza aggiudicandosi la ...

Suzuki Rally Trophy : al Rally Elba Giorgio Cogni cala il tris : Al giro di boa del calendario, con tre ancora prove da disputare, Giorgio Cogni conduce la classifica del Suzuki Rally Trophy con 70 punti, seguito da Stefano Martinelli e da Fabio Poggio; l’emiliano è anche primo della classifica Under 25 e della graduatoria generale del Campionato Italiano R1 Giorgio Cogni sta marchiando a caldo questa quinta edizione del Suzuki Rally Trophy . Con tre affermazioni consecutive, negli ultimi tre round ...

Suzuki Rally Trophy : al Rally Elba sfida aperta tra Cogni - Martinelli e Rivia : Il 51° Rally Elba rappresenta il quarto round della stagione ed è in programma venerdì 25 e sabato 26 maggio a Portoferraio. Sette gli equipaggi iscritti alla prova, ma tre team sono attesi a sfide accese per la vittoria in gara Sarà un fine settimana dalle grandi attese e aspettative: venerdì 25 e sabato 26 maggio segnano il ritorno del Rally Elba nella massima serie tricolore dei Rally e proprio l’imminente weekend è atteso dagli ...