Sull' Appennino in bicicletta per 620 chilometri

Parma - violento nubifragio si abbatte Sull ’Appennino. A Bardi le strade diventano fiumi e si portano via tutto : Un violento nubifragio , condito a tratti dalla grandine, ha interessato l’Appenino parmense nel weekend. Il paese che maggiormente ne ha fatto le spese è stato Bardi , dove le strade si sono trasformati in fiumi che hanno portato con sé sedie, panchine e altro materiale. Da Bardi a Nevianese, si sono registrati smottamenti e alcune strade sono state chiuse. Diversi cittadini hanno girato i video dei danni causati dal maltempo e li hanno ...

Grave incidente Sull’Appennino reggiano : 42enne si schianta col paracadute : Un uomo è morto schiantandosi col paracadute dalla Pietra di Bismantova, nell’Appennino reggiano: l’incidente è avvenuto questa mattina. I carabinieri hanno accertato che il 42enne ha fatto tre lanci e al terzo, per circostanze ancora al vaglio degli investigatori, il paracadute non si è aperto e l’uomo si è schiantato al suolo. In corso il recupero del salma. La Procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta. L'articolo ...