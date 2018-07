Sulla nomina Rai della Borioni il Pd litiga | renziani vs Martina E Bersani rievoca echi

huffingtonpost

: Ho appena scoperto che Armando Siri, 'economista' della Lega e sottosegretario al @mitgov, NON È LAUREATO. FONTE:… - ricpuglisi : Ho appena scoperto che Armando Siri, 'economista' della Lega e sottosegretario al @mitgov, NON È LAUREATO. FONTE:… - francang1950 : RT @Affaritaliani: A noi che siamo l’unico giornale non ostile al governo del Cambiamento corre l’obbligo di osservare che la nomina alla g… - FSFiladelfia : COMUNICATO UFFICIALE sulla nomina di Luca Asvisio a Presidente della @FSFiladelfia -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Con la conferma di Rita, il Pd riesce a tenere un piede nel primo consiglio di amministrazioneRai, figlioriforma voluta da Matteo Renzi che attribuisce al governo in carica un'influenza decisiva nella tv di Stato. Un obiettivo tutt'altro che scontato al quale però il partito arriva diviso: l'elezione da parte dell'aula del Senatoconsigliera uscente, che già nel 2015 entrò a viale Mazzini in quota Pd, è il frutto di un accordo portato avanti dal capogruppo a palazzo Madama, Andrea Marcucci, con Forza Italia e le Autonomie. Ne fa le spese Giorgio Balzoni, giornalista Rai di lungo corso, il profilo che il neo segretario Maurizioe anche altre aree del partito non renziane avrebbero voluto proprio per segnare un nuovo corsotelevisione pubblica, più smarcato dai partiti e legato invece ai curricula come prevede ...