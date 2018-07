Suicidi in Gran Bretagna | anche i due amici d’infanzia dopo l’ex miss e il fidanzato 4

Suicidi in Gran Bretagna : dopo l’ex miss e il fidanzato - anche i due amici d’infanzia : 4 casi in meno di un mese : Quello che è accaduto a Blyth, piccola cittadina inglese, sembra la trama di una serie tv: quattro giovani amici di infanzia sono morti Suicidi a meno di un mese l’uno dall’altro. A legare le loro vite non solo l’affetto reciproco, ma anche la depressione, che li ha impedito di affrontare il dolore della perdita, “tutti risucchiati nel nulla da un male oscuro dell’anima”, ha spiegato la fidanzata di uno di loro. Tutto è iniziato con la morte di ...