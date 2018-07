Sui migranti Bonafede fa il Fico

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Le bugie Sui migranti e il Jefta. Di cosa parlare stasera a cena : I morti in mare e le coscienze sulle quali pesano. E le tante bugie sui migranti da smentire. Tito Boeri comunque è un campione dell'arte di stare al centro della scena cercando di fare il contrario. Più fa il tecnico più è indicato come politico, più cerca di abbassare il livello dello scont

Delrio attacca Salvini Sui migranti : la sua linea sta avendo conseguenze tragiche : Duro attacco del presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio al vicepremier Salvini sulla gestione dell'emergenza migranti. “Invece di arrampicarsi sugli specchi - dice Delrio - Salvini la smetta con la sua crociata di odio. Quando per settimane si dice ai soccorritori di non perdere tempo e soldi e di evitare di intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde per ciniche trattative politiche, quando ...

Migranti - l'allarme di Sant'Egidio : stretta Sui flussi - mancano le badanti : La stretta sull'immigrazione mette in difficoltà le famiglie, secondo la Comunità di Sant'Egidio, dove ieri è stato in visita il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 'Le badanti a causa dei ...

Migranti - a Pozzallo stallo Sui ricollocamenti. Indagato l'equipaggio - : Ancora nessuna comunicazione del Viminale sulle destinazioni delle 447 persone soccorse a largo di Linosa dalle navi di Frontex e Gdf. A 11 presunti scafisti contestato anche il reato di morte come ...

Migranti - a Pozzallo stallo Sui ricollocamenti. Indagato l'equipaggio : Migranti, a Pozzallo stallo sui ricollocamenti. Indagato l'equipaggio Ancora nessuna comunicazione del Viminale sulle destinazioni delle 447 persone soccorse a largo di Linosa dalle navi di Frontex e Gdf. A 11 presunti scafisti contestato anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto per l’annegamento di 4 ...

Le 5 domande di Matteo Renzi a Matteo Salvini Sui migranti e sugli accordi europei : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi rivolge cinque domande al ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei migranti e sugli accordi che l'Italia ha stipulato negli anni con l'Unione europea. "Visto che insiste a parlare di me, aspetto la risposta alle cinque domande facili facili", scrive su Facebook Renzi.Continua a leggere

Commissione Ue : "Condividiamo l'urgenza Sui migranti espressa da Conte - a breve la risposta" : "Confermiamo di avere ricevuto la lettera del premier Conte che è stata indirizzata ai presidenti Tusk e Juncker. Nella lettera chiede di dare attuazione immediata alle conclusioni raggiunte al Consiglio europeo e a breve risponderemo". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas, a proposito della lettera del premier italiano sulla questione migranti. "In generale e senza entrare nei dettagli - ha continuato -, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Germania - Spagna e Portogallo aiutano Sui migranti : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

Praga gela l’Italia : “Richiesta Sui migranti strada per l’inferno” : Praga, 15 lug. (AdnKronos) – “Una strada per l’inferno”. Così il premier della Repubblica Ceca Andrej Babis ha definito su Twitter presenti su due navi Frontex. “Ho ricevuto, insieme ad altri primi ministri europei, copia della lettera del premier italiano (Giuseppe) Conte, in cui chiede che l’Unione europea si faccia carico di alcune delle 450 persone ora bloccate in mare. Un simile approccio è la strada per ...

SONDAGGI POLITICI/ Scontro Saviano-Salvini Sui migranti : il 63% sta col Ministro - solo il 17% per lo scrittore : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 14:45:00 GMT)

La Repubblica Ceca risponde picche a Conte Sui migranti : Praga, 15 lug., askanews, - Il premier della Repubblica Ceca, Andrej Babis, ha detto oggi di considerare 'una strada per l'inferno' la richiesta dell'Italia ai Paesi dell'Ue di accogliere parte dei ...

M5s : “Sui migranti l’Italia si fa rispettare in Europa. È merito di Conte” : Dopo la decisione di Francia e Malta di accogliere 100 dei 450 migranti in attesa di sbarcare in Italia, i capigruppo del Movimento 5 Stelle a Camera e Senato parlano di successo di Conte: "Gli italiani possono essere fieri di avere un presidente del Consiglio come questo. Grazie al suo impegno il fenomeno migratorio non è più un problema solo italiano".Continua a leggere

'Sui migranti la linea del governo è condivisa'. Intervista a Carlo Sibilia : L'ultimo caso è quello del barcone con i 450 migranti a bordo, intercettato a largo di Linosa con l'intervento della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza per salvare naufraghi che si sono ...