Su Alitalia non si cambia

FS Italiane non coinvolta nel caso Alitalia. Mazzoncini : "Non è nel Piano" : Il gruppo FS Italiane non entrerà nella partita per il salvataggio di Alitalia . Lo ha ribadito oggi l'Ad del gruppo FS, Renato Mazzoncini , a proposito delle indiscrezioni circolate ieri sulla stampa ...

Alitalia - M5S : in discussione i conti non i commissari : Teleborsa, - Si smorzano le polemiche sul futuro dei commissari Alitalia . Giulia Lupo , senatrice del Movimento 5 Stelle, ha voluto "rassicurare tutti sulla priorità del tema Alitalia, sia personale ...

Alitalia : Lupo (M5S) - mettiamo in discussione conti non commissari : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “A seguito delle dichiarazioni del commissario Gubitosi, rilasciate al Corriere della Sera, mi sento di rassicurare tutti sulla priorità del tema Alitalia, sia personale che del governo tutto. Non sono in discussione i commissari ma i conti, che come da decreto recentemente approvato dovranno essere trasmessi entro il mese di agosto”. A dichiararlo, in una nota, è Giulia Lupo, senatrice del ...

Di Maio studia il dossier Alitalia Ministro - ecco tutti i conti da fare Nazionalizzare? Non conviene : La crisi di Alitalia ha un andamento e costi noti. L’ipotesi nazionalizzazione rischia però di allungare i tempi con possibili conseguenze negative anche per quanto riguarda l’indagine Antitrust Ue Segui su affaritaliani.it

Ryanair : "Non ci interessa comprare Alitalia" : Roma, 12 giu. - , AdnKronos, - "Noi siamo ancora interessati ad Alitalia, ma non vogliamo comprarla: pensiamo piuttosto a collaborare con il nuovo management o con chiunque la gestirà, sul modello di ...

Dal dossier Ilva ad Alitalia la crisi non va in vacanza A rischio 180mila lavoratori : prima sfida per Di Maio : Nella strategia dei pentastellati ha sempre avuto un forte peso il rinnovato intervento dello Stato sul fronte dell'economia. E, da questo punto di vista, il governo ha a disposizione una serie di ...

L’Alitalia di stato non deve decollare : L’ intervista a Repubblica del neo ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, ha fatto suonare un campanello d’allarme su Alitalia. Toninelli del Movimento 5 stelle ha adombrato la possibilità di sostituire i tre commissari straordinari (Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano P

Calenda fa un video con i consigli per Di Maio : “Alitalia? Non può essere compagnia di bandiera” : Un insolito passaggio di consegne online. Il ministro dello Sviluppo economico uscente Carlo Calenda pubblica sul suo profilo una video-lezione per Luigi Di Maio: 30 minuti di consigli e suggerimenti.Continua a leggere

Danilo Toninelli - il piano disastroso : 'Alitalia - l'intervento pubblico non si può escludere' : Sul dossier del neo-ministro delle Infrastrutture, il 'concentratissimo' Danilo Toninelli , è subito planato un dossier pesantissimo: quello di Alitalia, che rischia il crac. Così come rischia l'...

Alitalia : Delrio - lavorino su piani industrializzazione - non statalizzazione : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Noi abbiamo detto che Alitalia non deve essere svenduta e abbiamo messo soldi dello Stato rispettando le regole europee. L’importante è fare in modo che Alitalia cresca. Devono trovare un alleato perché sennò chi è più debole è morto. lavorino sui piani di industrializzazione, non sulla statalizzazione”. Così l’ex ministro delle Infrastrutture e capogruppo dem alla Camera, Graziano ...

