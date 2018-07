Stupro | in realtà la sentenza della Cassazione potrebbe essere un passo importante per

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) SullaCorte di(n. 32462/18) che ha escluso le aggravanti nella condanna di due uomini che avevano stuprato una donna che era sotto l’effetto dell’alcol, abbiamo fatto molto rumore per nulla? Forse dovremmo fermarci a riflettere. Siamo ferite, offese dalla violenza machista, dagli stupri e da quella guerra contro le donne e i loro corpi che sembra non avere mai fine. Siamo state deluse dalla giustizia negata, ci siamo sentite tradite, insieme alle vittime, dalle sentenze inique, dalle assoluzioni di stupratori che si fondavano su pregiudizi e stereotipi. Ma quando si diffonde la notizia di unasu uno(o su altre forme di violenza) dovremmo prendere tempo. Un titolo in pochi caratteri non esaurisce la complessità di unao di una situazione, scatta un moto di indignazione che sul web corre veloce, è virale, e a volte non ci lascia il ...