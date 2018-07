Studio sul sangue della Sindone | ricercatori | “Scoperta dubbia e poco documentata”

meteoweb.eu

: Su inquinamento ti invito a leggere ultimo report Arpa Puglia e studio biennale dell’ISS. Su ambiente sul sito mise… - CarloCalenda : Su inquinamento ti invito a leggere ultimo report Arpa Puglia e studio biennale dell’ISS. Su ambiente sul sito mise… - AssPiccoliPunti : PIU' RICERCA, MIGLIORE PREVENZIONE: noi ci crediamo da sempre ! Per questo ti chiediamo quest'anno di destinare il… - vox91306941 : #lariachetira ...i signori in studio tutti molto ricchi......concordano sul fatto che per un cittadino affrontare a… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) In questi giorni è stato pubblicato sulla rivista Journal of Forensic Sciences uno, già divulgato in Italia alcuni anni fa, a firma di Luigi Garlaschelli e di Matteo Borrini relativo alla. Il Gruppo Scientifico Padovano costituito da docenti dell’Università e degli Ospedali di Padova, che con lo scultore Sergio Roha recentemente ha realizzato un modello 3D dell’Uomo, ha riportato di seguito le proprie perplessità. Riassunto dei commenti “Questonon convince tutto l’ambiente scientifico, perché la” è quantomenodocumentata nella pubblicazione citata e scientificamente troppo limitata. Per giungere alle conclusioni, infatti gli autori hanno ipotizzato solamente due possibili configurazioni dell’Uomo: posto in croce, oppure supino nel sepolcro dimenticando quindi tutte le posizioni intermedie: dalla ...