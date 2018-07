Stranger Things 3 | data di uscita | anticipazioni e new entry cast terza stagione

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...

Stranger Things - in un video promo appare un nuovo personaggio : Sono arrivate le prime immagini della terza stagione di Stranger Things. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi, però: infatti il video pubblicato in queste ore sui canali social di Netflix e della serie stessa non rivela nulla sulle vicende che vedremo nei nuovi episodi. Eppure ci può dare qualche idea su ciò che vedremo prossimamente e soprattutto ci dà la possibilità di vedere per la prima volta un nuovo personaggio in azione. Come si vede ...

I grandi snobbati agli Emmy 2018 - da Twin Peaks a Stranger Things e da Will & Grace a This Is Us : Dopo le nomination, molti sono gli snobbati agli Emmy 2018 che meritavano almeno una candidatura. Come abbiamo visto, Il Trono di Spade, Westworld e Netflix guidano la lista dei più nominati, ma alcuni attori e serie tv sono rimasti con l'amaro in bocca. Da Twin Peaks, che non ha ottenuto un riconoscimento per nessuno dei suoi attori, al cast di Will & Grace, non considerato dalla critica, fino ad alcune gravi mancanze in Stranger Things ...

Foto dal set di Stranger Things 3 - nuovo look per Millie Bobby Brown e la sua Eleven : Capello corto e pantaloni a vita alta per Eleven: questo è quanto emerge dalle prime Foto dal set di Stranger Things 3. L'attrice Millie Bobby Brown è stata immortalata tra un ciak e l'altro insieme alla giovane collega Sadie Sink, entrambe impegnate con le riprese della terza stagione, iniziate ad aprile. Le immagini hanno catturato l'attenzione del web, ansioso di scoprire cosa accadrà nel nuovo capitolo della serie cult di Netflix. Secondo ...

Un addio in Stranger Things 3 rivelato da Noah Schapp - prime anticipazioni dal Will della serie Netflix : Stranger Things 3 non debutterà prima del 2019, ma Noah Schapp, che nella serie Netflix interpreta Will Byers, ha rivelato qualche particolare sui nuovi episodi. Secondo Heroic Hollywood, il giovanissimo attore ha risposto ad alcune domande sulla terza stagione ospite dell'evento Stranger Con di Chicago e confermando che ci sarà almeno un addio nei nuovi episodi. Non si tratta di un personaggio vero e proprio ma di Chester, il cane di ...

Non solo Glow e Stranger Things : le altre serie tv immerse negli Anni ’80 da non perdere : La voglia di revival Anni ’80 non si fa sentire solo nella musica, ma anche nelle serie tv. Non a caso uno dei più grandi successi deglu ultimi due Anni è stato Stranger Things, ambientato in quel decennio con una ricchezza di ricordi e citazioni (soprattutto cinematografiche) inimitabile. Lo stesso vale per Glow (la cui seconda stagione arriverà su Netflix il 29 giugno), che si focalizza sul movimento di wrestler al femminile nato proprio ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things e le sue sorelle sul palco dei Paramore in Misery Business : video dal concerto : Il talento musicale di Gaten Matarazzo di Stranger Things non è certo una novità, ma le sue performance dal vivo continuano ad essere una conferma della capacità di questo adolescente di reggere il palco qualsiasi sia la natura della sua esibizione. Il giovanissimo interprete di Dustin nell'acclamata serie Netflix dei Duffer Brothers è apparso sul palco del Barclays Center di Brooklyn come guest star dei concerti dei Paramore, insieme alle ...

Deadly Class - un primo sguardo alla serie dei creatori di Stranger Things : The Russo brothers’ new TV series based on Image’s best-selling graphic novel is coming to @SYFY. Watch the #DeadlyClass trailer now. pic.twitter.com/LpZkzpKSB4 — Deadly Class (@DeadlyClassSYFY) May 14, 2018 Cinque anni dopo il suo debutto nei negozi di fumetti, Deadly Class avrà finalmente il suo adattamento televisivo. Ultimo titolo in ordine di tempo a subire una trasposizione sul piccolo schermo, l’opera scritta da Rick ...

MTV Movie & TV Awards 2018 : protagonisti 'Stranger Things' e 'Black Panther' : I popcorn dorati dell'edizione MTV Movie & TV Awards 2018 sono stati assegnati lunedì 18 giugno. I protagonisti di quest'anno sono stati 'Stranger Things', la serie di Netflix ambientata negli Anni '80 con protagonista la piccola e misteriosa Undici, e 'Black Panther', il primo film avente come protagonisti dei supereroi di colore. La cerimonia di premiazione si è svolta a Santa Monica, in California, ed è stata condotta da Tiffany Haddish. ...

Stranger Things 2 fa incetta di premi agli MTV Movie & TV Awards 2018 : tutti i vincitori e video delle premiazioni : Quella degli appena trascorsi MTV Movie & TV Awards è stata la serata di Stranger Things 2: la seconda stagione della serie targata Netflix ha fatto incetta di premi, trionfando persino nell'ambita categoria della Miglior serie contro 13 Reasons Why, Game of Thrones, Grown-ish e Riverdale. La serie è poi valsa un premio a Millie Bobby Brown per la Miglior performance in una serie, uno a Noah Schnapp per la Performance più spaventata e un ...

Ecco le copertine dei fumetti tratti da Stranger Things : Essendo un condensato di cultura nerd e nostalgica, era naturale che Stranger Things approdasse a un ennesimo adattamento, quello a fumetti. Nelle scorse ore, infatti, l’editore americano di comics Dark Horse ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Netflix per il lancio di una linea di fumetti derivata dalla serie ambientata a Hawkins. I primi numeri sono attesi per settembre 2018. Secondo questo accordo, Dark Horse ...

Mtv Movie & Tv Awards 2018 - pioggia di popcorn dorati per Stranger Things : ROMA – E’ Stranger Things la serie più premiata agli Mtv Movie & tv Awards 2018.Il popolare show Netflix ha fatto incetta di popcorn dorati, vincendo in ben 4 categorie.Nel corso dell’evento californiano, condotto da Tiffany Haddish, sono stati incoronati i migliori film e serie tv dell’anno.Trionfo anche per Black Panther, che porta a casa […] L'articolo Mtv Movie & Tv Awards 2018, pioggia di popcorn dorati per Stranger Things ...