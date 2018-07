Stop aperture domenicali dei negozi | ecco quanti posti di lavoro sono a rischio

Venezia : Confcommercio - bene Stop ad aperture take away deciso da Comune : Venezia, 9 mag. (AdnKronos) - Lo stop di tre anni a nuove aperture di take away deciso dalla Giunta comunale di Venezia trova d’accordo i presidenti di Confcommercio Veneto Massimo Zanon, e di Confturismo Veneto Marco Michielli. "Era auspicabile che avvenisse una presa di coscienza e ne conseguisse