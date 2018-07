Star Citizen | negato il rimborso ad un finanziatore

Star Citizen : un nuovo video mostra un assaggio dell'alpha 3.21 del gioco : All'inizio di luglio, i baker di Star Citizen hanno potuto scaricare una versione del client nuova di zecca, la 3.2 dell'alpha del gioco, che ha aggiunto un buon numero di novità al titolo spaziale sviluppato da Cloud Imperium Games.Nonostante siano passate solamente due settimane, il team di sviluppo ha reso disponibile oggi un nuovo video di Star Citizen che permette di dare una breve occhiata alle novità che saranno incluse nell'aggiornamento ...

Il nuovo video di Star Citizen ci offre un assaggio dell'Alpha 3.3 : L'Alpha 3.2 di Star Citizen è appena stata rilasciata ai sostenitori dell'ambizioso progetto, ma lo sviluppatore Cloud Imperium Games sta già guardano al prossimo aggiornamento.Come riporta Dualshockers, l'Alpha 3.3 sarà una release molto grande ed è prevista per settembre, con tutta una serie di novità relative all'implementazione di nuovi sistemi e tecnologie.Per dare ai giocatori un piccolo assaggio della prossima versione, il team di ...

Star Citizen : rilasciata la versione alpha 3.2 per i backer. La campagna single player Squadron 42 non arriverà nel 2018 : Cloud Imperium Games ha rilasciato la versione alpha 3.2 di Star Citizen alla community dei sostenitori (backer), apportando un bel po 'di novità al gioco, come parte dei regolari aggiornamenti trimestrali che il team ha pubblicato a partire da quest'anno.Come riporta Dualshockers, uno dei più grandi update in arrivo con la nuova versione alpha è la possibilità di scannerizzare i depositi, fratturare la roccia con i laser di estrazione ed ...

Star Citizen : il nuovo video di Squadron 42 ci mostra armi - alieni e altro : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video incentrato sulla campagna per giocatore singolo di Star Citizen, Squadron 42.Il video è relativamente breve, ma mostra ciò che i team dietro al gioco stanno facendo per migliorare la tecnologia, essendo alcuni aspetti del gioco, come le animazioni o la distruzione davvero spettacolari. Il filmato, riportato da Dualshockers,fornisce anche un'occhiata alla principale minaccia aliena del gioco, il ...

Il nuovo video di Star Citizen mostra il "Group System". La campagna crowdfunding supera 188 milioni di dollari : Cloud Imperium Games ha rilasciato un nuovo video dedicato al suo atteso simulatore spaziale Star Citizen.Come riporta Dualshockers, il video della serie "Around the Verse" mostra principalmente il nuovo "Group System" che permetterà ai giocatori di eseguire attività insieme, dai salti quantici alle missioni.Oltre a questo, possiamo vedere altri dettagli relativi allo sviluppo, come nuove tracce audio progettate per navi abbandonate, nuove armi, ...

E3 2018 : Star Citizen si mostra in un nuovo trailer sul palco del PC Gaming Show : Nel corso del PC Gaming Show che si è tenuto questa notte, Star Citizen è stato tra i protagonisti dell'evento con un nuovo trailer che ha anticipato le novità dell'update 3.2 in arrivo per l'alpha del gioco.Come riporta PCGamesN, il trailer si concentra tanto sul gameplay navale che su quello a piedi, con alcune sequenze interamente dedicate al comparto sparatutto del titolo sviluppato da Cloud Imperium Games. Non è chiaro al momento quando la ...

Star Citizen supera i 187 milioni di dollari : Star Citizen continua lo sviluppo e di pari passo aumentano i fondi racimolati con il crowdfunding, riporta Dualshockers.Come possiamo infatti vedere, sono stati superati a 187 milioni di dollari raccolti mentre lo sviluppo procede verso la versione ALpha 3.2.di seguito riportiamo un interessante video che riporta tutti gli aggiornamenti di questa nuova versione, con tanto di commento da parte del designer Kirk Tome e dell'ingegnere Mark Abent, ...

Star Citizen : Cloud Imperium risponde alle critiche sul pack da 27mila dollari : Pochi giorni fa Cloud Imperium ha pubblicato in nuovo pack per l'attesissimo Star Citizen, pacchetto che permette di ottenere tutte le navi presenti dal gioco, riporta VG247.Ebbene tutto sembrerebbe più che normale, se non fosse per il prezzo al quale è proposto il pack in questione: stiamo parlando di 27.000 dollari.Per il momento il pacchetti è disponibile all'acquisto solo per coloro che hanno investito almeno 1000 dollari in Star Citizen, ma ...

