Sta per suicidarsi col gas di scarico | giovane salvato dai carabinieri

InStagram Sta implementando un’autenticazione a 2 fattori non SMS per oStacolare i SIM hacker : Instagram sta implementando un'autenticazione a 2 fattori non SMS che funziona con app di sicurezza, come Google Authenticator o Google Duo, che generano un codice simile a un OTP che non può essere generato su uno smartphone diverso nel caso in cui un SIM hacker riesca a trasferire il numero dell'utente sulla propria SIM. L'articolo Instagram sta implementando un’autenticazione a 2 fattori non SMS per ostacolare i SIM hacker proviene da ...

Polizia - oggi le celebrazioni per i 20 anni della PoStale : Roma, 18 lug., askanews, - 1998-2018: sono solo 'venti digit@li' ma per il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni questi anni sono stati ricchi di radicali cambiamenti e, soprattutto, hanno ...

Malpensa - rifiutò una corsa a due passeggeri invalidi : sospesa la licenza a tassiSta per un mese : Aveva rifiutato perchè considerava la "corsa troppo breve". Il presidente di Taxiblu: "Giusto sanzionare chi sbaglia"

Amtab a pezzi - soSta foto per i turisti : autobus in posa sul lungomare e in viale Salandra : A Bari i turisti non hanno bisogno di pagare un biglietto costoso per visitare la città restando comodamente seduti, basta prendere un pullman Amtab, uno qualsiasi. La sosta foto è assicurata. Lo ...

Malpensa - taxiSta rifiutò la corsa a due invalidi perché il tragitto “era troppo breve” : sospesa la licenza : Aveva rifiutato una corsa giudicata “troppo breve” ad una coppia di invalidi, per questo un taxista è stato punito con la sospensione della licenza per un mese. L’episodio era accaduto il 18 agosto scorso a Malpensa, vittime una coppia di anziani accompagnati da Liliana Martino, la propria figlia. La famiglia necessitava di tornare a casa a Cardano al Campo, un comune distante dall’aeroporto cinque chilometri di strada e ...

“Stefano De Martino Sta con lei”. Sostiene di essere single ma la verità è un’altra. Il ballerino di Amici pizzicato così in sua compagnia (certo che la conosciamo). Non ce n’è per nessuno : È ovvio che non saremo in pace finché Stefano De Martino sarà single. O meglio. Se da un lato il saperlo libero, ci dà serenità (prima o poi lo incontreremo e lo conquisteremo), dall’altra ci fa mette addosso quell’ansia che proviamo solo quando sappiamo che nel freezer ci sono i gelatini al cocco e non siamo serene finché non sono finiti. Però Stefano continua a sostenere di essere single. Ma come è possibile che non riesca a trovare una ...

Saldi 2018 - le vendite non ripartono : “Flop per gli sconti di fine Stagione” : Saldi 2018, andamento lento per il primo periodo di sconti estivi di fine stagione partiti in tutta Italia lo scorso 7 luglio: lo afferma il Codacons che sta monitorando il trend delle vendite nelle principali...

Sfide della Settimana 2 per Fortnite Stagione 5 trapelano in rete - la liSta : Fortnite si prepara a lanciare le nuove Sfide della Settimana 2 della Stagione 5, ma come da tradizione sono già trapelati tutti i dettagli prima del previsto. La Stagione 5 è arrivata su Fortnite con una serie di nuove Sfide e missioni Settimanali per il Pass Battaglia Gratuito e per il Pass Battaglia a Pagamento. La nuova Stagione ha introdotto una nuova suddivisione delle Sfide. Prima infatti queste erano accessibili solo per il Pass ...

Modica - aperte iStanze per bonus bebè per l'anno 2018 : Aperti Modica i termini per la presentazione delle istanze per accedere ai benefici del cosiddetto bonus bebè per l'anno 2018.

Porti chiusi per nave tunisina con 40 migranti a bordo : “Ci reStano solo 6 bottiglie d’acqua” : Tunisia, Malta e Italia hanno negato l'approdo della nave cargo Sarost 5 con a bordo 40 persone, bloccata da diversi giorni al largo delle coste di Tunisi.Continua a leggere

Assia Montanino - Di Maio la difende : "È persona oneSta e leale" : Sul caso di Assunta 'Assia' Montanino la replica di Luigi Di Maio non si è fatta attendere. Il vicepremier si schiera a difesa dell'amica , ora approdata al Mise come sua segretaria particolare con ...

Danilo Toninelli - Alitalia : 'Deve reStare italiana al 51 per cento' : Altri soldi pubblici finiranno ad Alitalia ? Secondo il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli , la compagnia aerea deve restare 'italiana', 'è importante' che lo sia. In una ...

Marco Ferri - cifre stellari per un post su InStagram : ecco quanto guadagna : Marco Ferri e il business dei post su Instagram: l'ex naufrago rivela quanto guadagna con le sponsorizzazioni sui social Marco Ferri, al momento, è sicuramente tra i volti noti dello mondo dello spettacolo anche molto attivo sui social. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, infatti, è quasi arrivato ad un milione di seguaci su Instagram e […]