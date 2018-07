Spunti in acquisto su Carel - arriva un upgrade : Tonico il titolo Carel Industries , che passa di mano in progresso dello 0,91%. A fare da assist alle azioni della matricola che ha debuttato a Piazza Affari lo scorso giugno , contribuisce la ...

Spunti in acquisto sul comparto automotive. CNH guida i rialzi : Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari collocandosi nella classifica dei migliori benchmark nel mercato italiano. L'indice FTSE IT Automobile mostra un guadagno dello 0,96%. Tra i ...

Spunti in acquisto sulle banche. UBI in pole nel FTSE MIB : Titoli bancari in spolvero Piazza Affari, sovraperformano l'indice settoriale FTSE IT Banks +1,12%. Tra i player del comparto, UBI Banca viaggia in pole position nel principale paniere vantando un ...

Spunti in acquisto sul comparto automotive. FCA in pole : Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari e risulta il miglior comparto con l'indice FTSE IT Automobile che mostra un guadagno del 2,76%. Tra i player del settore, FCA guida i rialzi ...

Spunti in acquisto sulle banche : Titoli bancari in spolvero Piazza Affari, mentre l'indice settoriale FTSE IT Banks viaggia poco sotto la linea di parità. Tra i player del comparto, Mediobanca segna un rialzo dello 0,85% seguita da ...

Buoni Spunti in acquisto sui titoli bancari di Piazza Affari : Complessivamente comprate le banche a Piazza Affari con l'indice di riferimento FTSE IT Banks che guadagna oltre 2 punti percentuali risultando il miglior benchmark. Tra i player del settore, si ...

Spunti in acquisto sulle banche. Fineco in pole : Teleborsa, - Tornano gli acquisti sui titoli bancari di Piazza Affari, seppur limitati, dopo lo scivolone della vigilia, sulla scia della forte risalita dello spread BTP-Bund, complice l'attuale ...