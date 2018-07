Spotify per Android testa un’interfaccia semplificata per l’utilizzo con dispositivi

Netflix presenta gli Smart Downloads - Spotify permette di riordinare le playlist : Netflix presenta la funzionalità Smart Downloads, che scarica i nuovi episodi eliminando automaticamente quelli già visti, Spotify permette finalmente di riorganizzare le playlist. L'articolo Netflix presenta gli Smart Downloads, Spotify permette di riordinare le playlist proviene da TuttoAndroid.

Apple Music ha superato Spotify (ma non in Italia) : Mentre Drake infrange ogni record col suo nuovo album Scorpion sulle diverse piattaforme, totalizzando un miliardo di riproduzioni nella prima settimana su scala globale (ma 746 milioni sono negli Usa), nel mondo dello streaming Musicale qualcosa di grosso bolle in pentola. Apple Music, infatti, starebbe crescendo più rapidamente di Spotify e potrebbe aver sorpassato la piattaforma anglosvedese. O esserle alle calcagna. Solo negli Stati ...

Ruark R7 - il radiogrammofono per i tempi di Spotify : Negli anni Sessanta, i radiogrammofoni stravolsero il modo di ascoltare la musica unendo insieme la radio e i grammofoni, in un unico sistema audio altoparlante. Un pezzo di arredamento imponente che si stagliava accanto ai primi televisori, in attesa che anche le tv riuscissero ad evolversi a sufficienza per diventare compatibili con quello che sembrava il metodo definitivo per ascoltare la musica. Poi i tempi sono cambiati, la musica è ...

Corsa a quotarsi a Wall Street : 120 nuove Ipo in sei mesi. E dopo Dropbox attesa per Spotify : New York - Wall Street tentenna nervosa, scossa da spettri di guerre commerciali, dubbi sul futuro di bilanci aziendali finora straordinari, timori d'aver semplicemente gia' corso...

Ultimamente sono diversi i servizi ad aver lanciato (o a prepararsi a farlo) delle versioni alleggerite delle loro app principali.

L'indentikit del cantante perfetto? Lo dicono gli ascolti di Spotify : Quali i segreti per dominare le hit parade di tutto il mondo? A spiegarli è uno studio di tre studenti che ha rivelato l'identikit del cantante perfetto

Il team di Spotify è al lavoro su una funzionalità che permetta agli utenti di riorganizzare i brani in una playlist sull'app Android.

Ecco l’identikit del cantante perfetto - lo rivelano gli ascolti di Spotify : Uomo. Anglofono. Dallo stile pop. Meglio se con alle spalle pochi anni di carriera. Per conquistare il mondo, gli bastano tre minuti. Questo l’identikit del cantante perfetto secondo quanto ricostruito da tre studenti del corso di laurea magistrale in Data Science dell’Università di Milano-Bicocca per Info Data che hanno raccolto i dati di un anno di ascolti – il 2017 – su Spotify, il servizio musicale che offre lo streaming on ...

Come funziona Youtube Music - l'app di musica in streaming per sfidare Spotify : Quando un mercato digitale cresce, ogni gigante reclama la propria parte. Soprattutto se il leader è una startup svedese con una capitalizzazione di “appena” una trentina di miliardi. E così Google ha deciso di espandere velocemente il servizio di Musica in streaming Youtube Music. Una sfida a Spotify, ma anche ad Apple Music e Amazon Music. Come funziona Youtube Music Lanciato lo scorso 22 maggi in Corea del Sud, ...

YouTube Music - abbonamento per musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...

Spotify Premium gratis per sempre grazie a questa mod : Avere la musica sempre con sé è d’obbligo. Può, però, essere anche un bel problema se si è abituati ad utilizzare un servizio di streaming come Spotify. Restrizioni abbastanza scoccianti rendono il servizio meno appetibile, ma senza non si può resistere. Cosa fare? Come per quasi tutti i programmi e le app, è possibile trovare degli escamotage. Vediamo quindi come avere Spotify gratis e senza restrizioni su tutte le piattaforme, dallo ...

Eurovision Song Contest 2018 : chi sono i favoriti per Spotify e Sisal Matchpoint : ... ad esempio, l'Italia si attesterebbe al quinto posto della Top 10 Spotify delle nazioni più "ossessionate" dall'Eurofestival 2018 , calcolata in base al livello comparativo degli streaming dedicati ...