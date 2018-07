Spiagge sicure | mi ricordo di Mario e del suo lavoro che di sleale non aveva proprio

Stop vandali e abusivi - da Ischia a Sorrento parte 'Spiagge sicure' : Vigili urbani in divisa tra gli ombrelloni e sulle rive del mare per dare la caccia agli ambulanti carichi di merce contraffatte, ai sedicenti massaggiatori che non sembrano conoscere le più ...

Stop vandali e abusivi - da Ischia a Sorrento parte «Spiagge sicure» : Vigili urbani in divisa tra gli ombrelloni e sulle rive del mare per dare la caccia agli ambulanti carichi di merce contraffatte, ai sedicenti massaggiatori che non sembrano conoscere le più...

Viminale - 72 comuni per Spiagge sicure : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Sono 72 i comuni che potrebbero beneficiare del denaro del Fondo unico giustizia, destinato alla campagna Spiagge sicure - Estate 2018, presentata dal ministro dell'Interno ...

Spiagge sicure al via in Italia - ma è una falsa partenza : 'Ci vorrebbe l'esercito, non i vigili. Gli abusivi sono talmente tanti che pure se ne prendi uno, ce ne sono altri cento che restano impuniti'. Il proprietario di uno dei tanti lidi di Varcaturo è ...

Salvini : Spiagge sicure con soldi Fug : 22.22 Stop agli abusivi in spiaggia.Lo prevede la circolare"spiagge sicure",presentata dal ministro dell'Interno Salvini. I Comuni devono adottare divieti di accesso e vendita per gli ambulanti abusivi"lungo gli arenili e nelle aree immediatamente adiacenti", stabilisce la circolare, che prevede anche il Daspo nelle aree turistiche. Per l'operazione spiagge sicure,Salvini annuncia che saranno usati anche"milioni di euro" confiscati alle ...

Spiagge sicure 2018 - la ricetta di Matteo Salvini/ "Nuovi fondi contro abusivismo commerciale" : Spiagge sicure 2018, la ricetta di Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha presentato il piano, sottolineando: "nuovi fondi contro abusiviso commerciale"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:02:00 GMT)

Matteo Salvini lancia "Spiagge sicure" : più controlli contro gli ambulanti - confermate multe per chi compra : I soldi confiscati alla mafia per pagare gli straordinari dei vigili urbani impegnati a cacciare gli ambulanti che vendono ogni tipo di merce sulle spiagge. La novità è stata annunciata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini che al Viminale ha presentato la circolare su 'spiagge sicure', il documento che ogni estate, da diversi anni, viene inviato a prefetti e forze di polizia per inasprire i controlli sui litorali italiani e ...

Spiagge sicure - Salvini : più interventi con soldi confiscati a mafie : 'Milioni di euro' che serviranno per pagare gli straordinari agli agenti di Polizia locale, ed 'evitare che nei lidi d'Italia ci siano venditori ambulanti di merce contraffatta' -

Stop ai "vu cumprà" e controlli : ecco le Spiagge sicure di Salvini : Il ministero degli Interni ha dato il via al piano "spiagge sicure". Matteo Salvini ha illustrato questa mattina i punti della nuova circolare che dà indicazioni per la sicurezza per l'estate 2018. La direttiva andrà a toccare da vicino la vita quotidiana degli italiani in vacanza con nuove misure per dare più sicurezza sulle spiagge e nelle località turistiche: "Non bastano infatti "gli appelli a non comprare il falso, a non farsi massaggiare ...

Spiagge sicure - ecco il piano di Salvini : Più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l'abusivismo commerciale. Lo prevede una circolare del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha presentato al Viminale il ' piano Spiagge ...

Spiagge sicure - ecco il piano di Salvini : 1/7 LaPresse/Vincenzo Livieri ...

Spiagge sicure - ecco il piano di Salvini : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – – Più fondi alle prefetture delle località turistiche contro l’abusivismo commerciale. Lo prevede una circolare del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha presentato al Viminale il ‘piano Spiagge sicure’ per l’estate 2018. Una direttiva, ha spiegato, “che ha a che fare con la vita reale di qualche milione di italiani in vacanza e con quella di tanti ...

Piano Spiagge sicure 2018 - Salvini : “Nuove risorse contro l’abusivismo commerciale” : “Ci sarà il coinvolgimento diretto degli enti locali, quindi ci sarà il protagonismo dei sindaci, degli assessori, che applicheranno ancor di più il daspo urbano, introdotto dal precedente governo, per le aree ad alta densità turistica. Uno strumento che permetterà di sanzionare ed intervenire in alcune zone che, dal Nord al Sud dell’Italia, sono infestate da abusivismo commerciale, sanitario e non solo. Così il vicepresidente del ...

Spiagge sicure - l’annuncio di Salvini : “Soldi sequestrati alle mafie per combattere abusivi e massaggiatori” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia l'arrivo della direttiva 'Spiagge sicure' per combattere il commercio abusivo sulle Spiagge italiane. Oltre alle sanzioni già previste, Salvini annuncia che la norma prevede l'impiego di "alcuni milioni di euro che arrivano dal Fondo unico giustizia, soldi sequestrati ai mafiosi: dalla mafia arriveranno sulle nostre Spiagge per pagare gli straordinari agli agenti della polizia locale".Continua a ...