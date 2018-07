Spazio | scoperti due asteroidi gemelli | dal diametro di 900 metri

Spazio : scoperti altri 80 pianeti esterni al Sistema Solare : Importante studio in campo astronomico: scoperti altri 80 pianeti esterni al Sistema Solare setacciando lo Spazio intorno a 50.000 stelle, tra cui la versione in miniatura di Urano e Nettuno. Una nuova impresa ad opera del telescopio spaziale Kepler della Nasa, nella seconda fase della missione, chiamata K2. Pubblicato sul The Astronomical Journal, il risultato si deve ai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology, (Mit), guidati da ...