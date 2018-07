Spazio | i satelliti Galileo 23-26 prossimi al lancio | 90° volo Ariane 5 per l’Europa

Spazio : ottenuta la prima mappa globale dei fiumi grazie ai satelliti : Elaborata la Global River Widths from Landsat, la prima mappa globale di fiumi e torrenti: pubblicata sulla rivista Science, si deve al lavoro di George Allen e Tamlin Pavelsky, della University of North Carolina. La mappa è stata ottenuta grazie a circa 7.376 immagini dei satelliti e indica che questi corsi d’acqua sono più estesi (44%) rispetto a quanto ritenuto finora. le immagini satellitari sono state catturate dalla costellazione ...

Da Torino verso lo Spazio : così si prepara il lancio dei satelliti : Nanosatelliti di 15/30 chili, ma dotati di tutte le caratteristiche dei normali satelliti, progettati per raggiungere anche l’orbita lunare o percorrere distanze ancora superiori. Sono i sistemi satellitari creati da Argotec, azienda di Torino nata nel 2008, che oggi può contare su una quarantina di dipendenti e che collabora con realtà del calibro...

Spazio & Ambiente : partiti i satelliti gemelli per mappare l’acqua terrestre : Monitorare dall’alto l’incostante movimento degli oceani del nostro pianeta per tenere sotto controllo il clima terrestre. È l’obiettivo principale della missione Nasa Grace-Fo, partita il 22 maggio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX, che ha condiviso il suo viaggio verso lo Spazio con altri cinque satelliti per le telecomunicazioni della costellazione Iridium Next. Il lancio, avvenuto con successo alle 21:47 italiane dalla base ...

Spazio : una flotta di piccoli satelliti a caccia di asteroidi : La Fondazione B612, che si impegna nella scoperta dei “Near Earth Objects” (i NEO, gli asteroidi che attraversano l’orbita terrestre e che costituiscono un rischio potenziale per la Terra) ha annunciato lo scorso 10 maggio una partnership con la York Space Systems, un’azienda – riporta Sciencemag – che fabbrica piccoli satelliti della misura standard di 85 kg, per valutare la possibilità di costruire una ...

Spazio : lanciati i satelliti che indagheranno sul clima del futuro : Dai satelliti molte informazioni riguardo il clima del nostro Pianeta. Sono infatti stati lanciati i due satelliti gemelli della missione Grace-Fo della Nasa, che avranno il compito di ‘inseguire’ l’acqua in movimento sulla Terra, fornendo una visione unica del clima del pianeta. Il lancio è avvenuto dalla base californiana di Vandenberg con un razzo Falcon 9 della SpaceX. Grace-Fo (Gravity Recovery and climate Experiment ...

Spazio & Ambiente : pronti al lancio i satelliti gemelli “Grace-Fo” : pronti alla partenza i due satelliti gemelli della missione Grace-Fo, che osserveranno l’acqua in movimento sulla Terra: il lancio è previsto alle 21:47 ora italiana dalla Base di Vandenberg in California, a bordo di un razzo Falcon 9 SpaceX. Grace-Fo, Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On, è una missione congiunta della NASA e del Centro di ricerca tedesco per le geoscienze (GFZ) ed è l’erede della missione Grace: ...

Spazio : la Terra fotografata dai minisatelliti in viaggio per Marte : Terra e la Luna sono state fotografate dai due minisatelliti che stanno accompagnando verso Marte la sonda InSight della Nasa, chiamati Mars Cube One, ossia MarCO-A e MarCO-B. Sono due CubeSat, ossia dei minisatelliti dalla forma di un cubo e il lato di dieci centimetri, sono stati messi a punto nel Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa e lanciati il 5 maggio con la missione InSight. Adesso hanno aperto le loro antenne miniaturizzate per ...