sport.tiscali

: RT @ansacalciosport: Spalletti, prepararci a stagione diversa. Tecnico Inter 'oggi col Sion Icardi giocherà 30 minuti' | #ANSA https://t.co… - Diretta24 : RT @ansacalciosport: Spalletti, prepararci a stagione diversa. Tecnico Inter 'oggi col Sion Icardi giocherà 30 minuti' | #ANSA https://t.co… - pccpla : RT @ansacalciosport: Spalletti, prepararci a stagione diversa. Tecnico Inter 'oggi col Sion Icardi giocherà 30 minuti' | #ANSA https://t.co… - interclubpavia : Spalletti, prepararci a stagione diversa -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) "L'obiettivo è crescere - ha proseguito l'allenatore, intervistato da Sport Mediaset -, sia come inserimento per i giocatori nuovi che come consolidamento rispetto a quanto fatto lo scorso anno, ...