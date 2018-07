Sostenibilità | Unilever Italia e Toyota insieme per la prima flotta aziendale ibrida

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) A partire da settembre 2018,introdurrà la suadi veicoli Full Hybrid Electric marcatiAuris Hybrid per usoda parte della Forza Vendite, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività, in linea con gli obiettivi dell’Sustainable Living Plan, il piano per la crescita sostenibile di. Nell’ambito del programma di riduzione dell’impatto ambientale EV100 promosso da The Climate Group di cuiè membro fondatore,mira a sostituire 250 auto aziendali con veicoli ibridi in 3 anni, di cui 70 da settembre alla fine del 2018. Questo consentirà all’azienda di ridurre le emissioni di CO2 del 15%, diminuire i costi del 10%, giovando di auto dalle prestazioni migliori e che assicurano maggiore sicurezza rispetto alle macchine utilizzate finora. Inoltre, molte amministrazioni locali ...